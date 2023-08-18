【學校動態】校園變古村市集學生穿華服玩投壺　葵盛信義學校校長：從遊戲中體驗

▲ 學生穿上華服體驗中華文化。（學校提供）

為了提升學生對中華文化的認識及對閱讀的興趣，基督教香港信義會葵盛信義學校於考試後舉行「中華文化日」活動。當日的節目非常豐富，師生們沉浸在中華文化的氣氛中，體驗中華文化、展示閱讀成果，更讓學生們能夠欣賞及承傳中華民族的卓越精神與文明。

活動當天，校園佈置成一條集古村市集，街道掛滿紅色燈籠和旗幟，兩旁擺設不同的攤位，學生們穿上華服，樂在其中，學生透過各式各樣的活動，體會中華文化。操場上設有與中華文化相關的遊戲攤位，例如投壺、風車、扯鈴等古代民間玩意，讓學生親身體驗中國古時的民間樂趣。此外，也有漢服試穿攤位，學生們可以穿上古代服裝，在古代背景前留下倩影；亦有很受學生歡迎的龍鬚糖、麵粉公仔製作及試食攤位，讓學生享用民間小食，大快朵頤。

最新影片：

除此之外，學校安排了變臉大師表演，讓學生認識中國的傳統技藝。「變臉」是中國川劇的藝術，「變臉」最神奇之處，在於短時間內變出多款面譜來表達表演者不同的情感。

學生在欣賞表演的過程中，講解員在旁解釋相關的中華文化資料作補充，表演環節更附有互動部分，變臉大師邀請學生上台體驗變臉的樂趣，藉此將中華文化延伸，從而令學生認識如何保護非物質文化遺產。五年級同學在訪問中表示印象最深刻的項目是四川變臉表演，因為除了可以欣賞大師傅精彩絕倫的變臉技術外，更可以深入認識各色各樣的面譜所代表的意義，還能參與互動環節，覺得十分難忘。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

與此同時，學校教師鼓勵學生們多閱讀有關中國文學及文化的書籍，好像一至三年級學生閱讀成語故事及有關中國傳統文化的書籍。學生於活動當天參與故事演講比賽，低年級同學的落力表現，令人讚賞；四至六年級學生閱讀中國古代名著 ─《西遊記》、《三國演義》及《水滸傳》，並在當天進行名著故事話劇比賽。

學生們化身經典傳奇或英雄人物，用心製作道具，再配上精湛的演技，令觀眾們拍案叫絕。學生從閱讀到實踐，從而認識中國文學，欣賞我國文化之美，更能親身體現出來。而圖書科當天亦設置書展攤位，展出一系列有關中華文化、文學及歴史的圖書，一方面培養學生的閱讀興趣，另一方面增加學生對中華文化的認識。

為延續古詩文欣賞活動，學校舉行了「《文學作品賞析冊》封面設計比賽」，老師在各級選出三份佳作，在中華文化日當天展示出來。學生在參與攤位活動的同時，可到展示區投選心水的封面設計比賽作品，點票後，優勝者除了獲得禮物，得獎作品還會成為《文學作品賞析冊》的封面。

三年級的同學們在訪問中表示：今年的活動很豐富，特別是操場的攤位遊戲，可以自己動手做風車，又可以品嘗中國民間的小吃，即便要排隊也是值得的。但同學印像最深刻的是成語故事比賽，看到同學們精彩的演出，他們都很激動，心裡暗暗許下諾言，要努力練習，決心明年參加比賽。

中華文化源遠流長，要令同學們認識及欣賞中國的文化，最佳方法是親身經歷及體現。在中華文化日當天，學生們都能全情投入，以遊戲和表演的方式參與其中，達到「從遊戲中體驗，從閱讀到實踐」，學生們學會欣賞中華文化，並把它一直承傳下去。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm