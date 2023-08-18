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【性騷擾事件】伍詠詩發長文透露在海灘被偷拍兩次　揭心理受影響呼吸困難

娛樂 12:48 2023/08/18

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新演員伍詠詩早前於電影《命案》任女主角，與Lokman有不少對手戲而為人熟悉。今日（8月18日）凌晨她在社交網發長文揭近日被性騷擾事件，於同一日同一個海灘連續被偷拍兩次。

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心理狀態有影響

伍詠詩指最初以為事件解決，但原來自己心理狀態仍不穩定，甚至出現呼吸困難：「原來當時的情緒感受還沒反應到 /抒發到，原來有被嚇到，除了當時遇見事情的反應是非常憤怒，原來我很難受和不開心，接下來的日子也有被這遭遇影響。」

事發經過

她透露被偷拍的事發經過：「那天在一個公共沙灘，一名男士經過我時停下，用手機對準我好一陣子（相信在拍照）剛好被我看到整個過程，當下我覺得很不舒服，猶豫與無助，但同時怕自己是誤會了他。心裡掙扎著該如何處理這情況之際，他離開了，我無法再追究。」

隨後，她步出沖身處後，再遇第二次被偷拍：「一抬頭竟見石壆後方有另一名男士拿著小型數碼相機對準我。我所在的位置四周就只有我一個，而我後方是一面牆，這次我想他真的是在偷拍我。」

伍詠詩發長文透露被偷拍經過。

偷拍者是慣犯

伍詠詩自言當時感覺被侵犯，事發突然當下心裏和腦袋極度慌亂，同行友人即叫停對方，亦要求刪除相機內所有偷拍她的照片。

豈料發現偷拍者手機內還有偷拍其他女生的照片，而且全都特意瞄準女生上半身。

最終偷拍者格式化相機記憶卡，但伍詠詩內心仍然十分憤怒，並呼籲曾經遇過如此遭遇的人，要有信心和勇氣保護自己，也一定要警告並不能由得他逍遙法外。

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勇敢站出來

她說：「很想讓曾經也有遇過那麼差遭遇的你知道，我想給你信心和勇氣，並且接受自己的感受和感覺，那是最真實的。而且有需要的話，請你一定要告訴身邊信任的人知道。我知道所有事情一點都不容易。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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