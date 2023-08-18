【本地展覽】陀地文化祭港式幽默玩轉朗豪坊　33個本地創作單位打造Happy HongKong

▲ 8月28日至9月27日在kkplus朗豪坊店舉行HAPPY! HAPPY! HONG KONG 陀地文化祭。

kkplus 與香港玩具品牌LeeeeeeToy 聯乘，將於8月28日至9月27日在kkplus朗豪坊店舉行HAPPY! HAPPY! HONG KONG 陀地文化祭，集結33個本地創作單位，從香港流行文化、網絡Meme、長輩圖及經典Cult電影等獨有港式幽默中爆發創意，以潮流、藝術、玩具、塗鴉、時尚等本位，延伸成一個集藝術展覽、週邊市集、打卡熱點的Expo博覽會，成就陀地文化祭的誕生。

文化祭現場將以香港大小街巷的風情元素設計，並邀請到香港塗鴉藝術家BOMS爆以塗鴉粉飾展區，點出香港其中最美麗的風景；同場將推出富港式文化的週邊設計，如T-shirt、Figure人偶、Toto Bag、貼紙等，用各自的手法表達一見會心微笑、濃濃港味的身份認證！

最新影片:Collar專訪

kkplus x LeeeeeeToy – HAPPY! HAPPY! HONG KONG 陀地文化祭 開放時間

日期：2023年8月28日至9月27日

時間：中午十二時至晚上九時

地點：九龍旺角朗豪坊商場12樓kkplus Pop Up Store

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編輯：葉翠華