【虛報紀錄】涉虛報巡查公屋紀錄　房署主任被控19罪准保釋10月再訊

▲ 被告李碧琪（左）准保釋候訊。（陳曉欣攝）

駐東涌滿東邨的一名房署主任涉虛報家訪紀錄，房署審查紀錄時發現主任家訪了離世住客揭發事件。涉案51歲女子日前被廉署起訴19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，今（18日）於西九龍裁判法院提堂。裁判官將案件押後至10月13日再訊，待被告索取法律意見，被告准保釋候訊。

被告李碧琪（51歲，房屋事務主任）被控19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。控罪指，被告於或約於2020年11月至2021年12月期間，意圖欺騙其主事人而使用一份房屋署外展房屋管理系統的紀錄，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即被告已到東涌滿東邨滿康樓19個單位進行兩年一度的家訪，明知意圖用以誤導房屋署。

代表律師指，被告欲聘私人律師，申請押後案件至10月13日再訊，待被告索取法律意見，獲裁判官批准。被告准以5,000元保釋，其間不得接觸控方證人。

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記者：陳曉欣