【恐怖意外】廣西海灘浴場疑現不明食人魚　多名泳客被離奇咬傷深可見骨

▲ 廣西海灘浴場疑現不明食人魚，多名泳客被離奇咬傷，傷口深可見骨。

炎炎夏日，不少人會計劃外出遊玩，但廣西一個海灘浴場周三（16日）卻傳出遊客玩水時遭不明魚類咬傷，部分傷者的傷口更深至見骨。涉事浴場已於周四（17日）凌晨宣布暫停一切涉水活動。

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綜合內地媒體報道，廣西北海僑港海灘浴場管理處17日凌晨發布通告，指周三有遊客下海時疑似被不明魚類咬傷，正在全力調查具體原因，為了確保遊客人身安全，現暫停浴場的一切涉水活動，目前仍未清楚咬傷人的魚是甚麼物種。

從「沸點視頻」、「大眾網」等網上媒體影片可見，事發時海邊廣播不斷提醒：「海裡突發不明物種傷人事件，為了你的安全，請所有遊客立即上岸」，現場還有很多人站在岸邊圍觀。據報事件有10餘名傷者需要送院治理，當中有人需要縫20多針。有現場人士指：

我朋友是第一個被咬的，特別嚴重，那個血不停地冒、不停地冒。我們都怕了。一開始說有7、8個，後來說有10幾個（被咬），太恐怖了。

另外亦有人上傳自己受傷的照片，只見其大腿內側出現兩處傷口，其中一處呈現清晰的牙印狀。該名傷者在回覆網民留言時坦言：

不知道是甚麼東西，沒看到，水太髒了。

有現場救生員接受媒體訪問時憶述，當時遊客下海游泳，有2、3名遊客突然被魚咬傷腳部，基本上都是皮外傷。事後所有遊客被廣播喊上岸，不允許再下海。經相關部門初步判斷，咬傷遊客的魚是偶然到該片區域。不過有網民就猜測事件可能與不當放生有關，甚至有人猜測是食人鯧、水母、小鯊魚或變異物種等可能性。

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除了被魚類咬傷外，一般人在處理外露傷口接觸到海水、處理生的海產時遭割傷，及進食生或未經煮熟的貝殼類海產時，其實皆有機會感染創傷弧菌。根據衞生防護中心資料，由創傷弧菌引起的傷口感染可導致壞死性筋膜炎（即「食肉菌感染」）。壞死性筋膜炎是一種軟組織及筋膜（覆蓋肌肉表面的一層組織）的嚴重細菌感染。這種感染能破壞身體組織，嚴重的可致命。在香港，患上由創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎的病死率大約是百分之三十。



壞死性筋膜炎的患者可能會感到四肢或軀幹疼痛或腫痛。受感染的皮膚可能出現發熱及紅腫，而這些症狀會快速擴散。此外，患處可能會有潰瘍、水疱或黑點。疼痛的程度可能比可見的皮膚變化嚴重。患者亦可能會發燒、發冷、疲倦和嘔吐。

壞死性筋膜炎的一般治療方法為使用抗生素殺死細菌。為了阻止感染擴散，患者或須接受外科手術，例如清除壞死組織或截肢。部份患者可能須要接受深切治療。要預防創傷弧菌感染，市民（尤其是患有免疫系統疾病人士或長期病患者）應注意下列事項：

正確護理傷口

盡快清潔傷口，並用防水敷料妥善覆蓋傷口直至癒合。

即使是輕微或沒有感染的傷口也應該立即治理。

觸摸傷口前、後須潔淨雙手。

避免傷口接觸海水或生的海產。

如出現感染症狀，例如持續皮膚紅腫及痛楚等，應盡早求診。

妥善處理食物

前往街市時，避免皮膚接觸污水。

留意海產的尖刺部份，如魚鰭、蝦頭和蟹等以免被刺傷。

在處理生的貝殼類海產或其他海鮮時，應戴上保護手套。

徹底煮熟海產，特別是貝殼類海產，如蠔、蜆及青口等，應煮至貝殼打開。避免進食生蠔或生的貝殼類海產。

妥善將熟食和生的海產分開處理，以免交叉污染。

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責任編輯：羅嘉欣