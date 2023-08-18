【求職面試】港漂碩士生搵工2個月失敗感崩潰 列舉5點留港生活難捱

▲ 有內地女生來港升學，碩士畢業後打算留港工作，可惜搵工2個月都係失敗。

政府統計處公布，5月至7月經季節性調整的失業率為2.8%，較上月公布失業率跌0.1百分點，創逾三年半新低。有內地女生來港升學，碩士畢業後打算留港工作，日前，她將自己在港搵工的經歷在小紅書連發6個帖分享，「從剛開始的鬥志昂揚，到逐漸佛系擺爛，負能量爆棚」，她列舉5點，指留港生活難捱，並慨嘆：「將近兩個月的碰壁，到目前沒有offer，是我對自己定位不清，之前低估了找工的難度，我好像逐漸忘記了留在這裡的初衷。」

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該名內地女生於上月7日，在小姐書以「港碩找工day7」為題發了首個在港搵工的帖，表示去了career center重新看了自己的簡歷，甚至懷疑現在的簡歷，因為她在首七天找工，竟然獲得公司的面試機會，她更開心地按照advisor的建議修改簡歷，暫停投遞的計劃。

內地女開心得太早，面試後竟一等再等，等足30日都未有消息，她指目前找工的情況，還是offer 0。上週面試的兩個公司，目前都沒有回覆，

其中一個應該基本無了，因為面試到中間，老闆知道我不會講粵語，後面也就像徵性走流程聊完了。

她不知不覺地斷斷續續找工一個月了，並時常懷疑自己可能在香港找不到工作，一是不會講粵語，二是沒找金融行業的公司，

很難想到一個多月前的我，信誓旦旦留港的決心，現在就被現實教育了。不過自己選擇的路，不繼續試試的話，怎麼知道不可以呢？

搵工個半月零消息

過了半個月後，她以「港碩找工一個半月」為題，發第5個帖，她表示時間過得很快，一下子就一個半月了，當日她去了一家德企面試，部門head跟她聊得還蠻開心的，

「剛開始我是蹩腳粵語+英語，後面就直接普通話溝通了。面試到現在，這個是我覺得公司崗位+規模+老闆風格都很合拍的了。」

翌日她還有一個港資公司的面試，雖然崗位工作性質一般，但畢竟有大的title及公司風格感覺還不錯。她有感不會粵語，找公司就很受限，所以現在只要是有一點點的機會，她都會把握住了，她自我安慰說：

種下種子，只要澆花施肥，開出什麼養的花，就是什麼樣吧。不要太焦慮，不要太懊惱，努力過就是最好的證明，即便不開花，也當心無愧了。

磨滅鬥志

屢次失敗，內地女昂然的鬥志也被吹熄，她日前再發帖，主題是「港碩找工-心態逐漸崩盤」，表示發現自己最近的心態，「從剛開始的鬥志昂揚，到現在逐漸佛系擺爛？」，她向網民道歉，

對不起，這可能是一個負能量爆棚的筆記，選擇發在小紅書，也是純純當作吐槽了。

她指上週聊的很好的外企公司，這兩天都沒有回信，已感到遭對方默拒了，因為她覺得約面試的效率很高，理論第二天就有反饋。而另一家公司，後續還有面試，算是一個好消息了，至少路沒有堵死。

屢戰屢敗令她找工作的效率低下，心態也有一些負面的影響；一方面是將近兩個月的碰壁，到目前還是沒有offer的狀態，她質疑是自己定位不清，之前低估了找工的難度，另一方面也是隨著對香港這個城市越來越了解，她好像也逐漸忘記了留在這裡的初衷，她更列舉了5點留港生活難捱；

高額的生活成本、潮濕頻頻過敏的皮膚、以及沒有社交網絡的連接。我覺得一切好像都變得好難，搬家好難，學粵語好難，現在這個城市裡做什麼似乎都很難。 每個人都會有有一段在谷底的時候吧，現在可能是我的，好像除了強撐著，也沒有別的辦法。

網民為她打氣

貼文一出，有不少人紛紛留言為內地女打氣，「加油，我14年也試過裸辭，找了3個月才有工作現在香港很多空缺，應該有機會的，很多公司還招不到合適的人才」、「我在刷簡歷，這兩年的碩士是真的慘…是時代的問題」、「找到工作就會好起來，是要時間的，兩個月並不久，我以前一找就是大半年」、「加油加油，我也是HK找了很久工作了已經，調整好心態，總會找到合適的，還有一個就是香港有的公司process的會比較久」、「高才優才引進幾大萬，還有工作經驗，今年好難，加油吧」、「上個月我也跟你一樣的心態，休息了一個星期之後，轉賽道後面試，一下就成功了，加油，沒事的，一切都會好起來」。

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責任編輯：王明芳