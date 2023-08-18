【破毒強人】馬貫東演冷面古惑仔搶鏡　騷身手做真正「飛躍男星」

由陳豪、胡定欣、蕭正楠和張曦雯等主演的劇集《破毒強人》近日播映中，劇裡不少配角也相當搶焦。當中馬貫東飾演的社團中人「杜飛」，為了文華（陳豪飾）犧牲生命也在所不計。

自《破毒強人》播出後累積不少好評的馬貫東（阿Mark），演技獲肯定大有機會問鼎明年的「飛躍男獎項」，另外劇中全部動作場口均是親身上陣，當中跟蕭正楠打交一幕盡顯好身手，原來馬貫東學生時期是一名運動健將。

【破毒強人】馬貫東興奮演反派與好戲之人「交手」 親身上陣拍打戲不介意受傷

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冷面古惑仔有型

昨晚（8月17日）劇情講述杜飛敵不過警方Jackie（張曦雯飾）及葉Sir（蕭正楠飾）等追捕，與葉sir一輪正面交鋒後被捕，杜飛被捕後應否留活口，成了章琳（胡定欣飾）與文華矛盾關鍵。

首次演古惑仔的馬貫東獲得不少正評，服毒場口的內心戲令人動容，網民大讚：「好有性格冷面古惑仔」、「好睇！外型好、演出有心機」、「角色好適合佢」。

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一躍飛入車廂

另外，他與蕭正楠的對打戲亦相當精彩，TVB昨晚發放該場口拍攝花絮，阿蕭與馬貫東為了打好呢場交，出盡腰力、手力及腳骨力！

阿蕭為拍攝將馬貫東撻落地場口，要反覆舉起他；至於馬貫東除了要被凌空左撻右撻，更要應付連番飛躍動作，包括凌空雙飛腿，及一躍飛身從車窗跳入車廂、再9秒9緊接開車的高難度動作，過程一氣呵成，令工作人員拍爛手掌。

親身演場動作場面

之前，較少接觸動作戲的馬貫東，是次《破毒強人》所有動作場口均是親身上陣，原因是武術指導希望他可以這樣做。

馬貫東在花絮片中搞笑指若飛躍入車廂動作成功，便會寄望「飛躍」男藝員獎項，相當幽默。

為了拍好場口，馬貫東透露拍攝前除反覆練習，並獲武指幫忙拉筋熱身，結果排練了約三次便順利兩Take完成動作，又笑言試位時已將車門踢凹。

馬貫東又指拍攝當日因太過投入、連受傷也不自知：「當時撞到條腰，但完全冇感覺，返到屋企先發現瘀咗一大撻。」

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從小熱愛運動

問到馬貫東彈跳力為何如此驚人，他透露可能與小時候熱愛運動有關：「我細個有打龍門（位置）、同埋好鍾意運動，籃球、足球、手球、划艇、田徑我都有玩，因為嗰時喺校隊有好多訓練，可能因為咁拍動作戲有啲優勢，但當然比起專業仲爭一個距離。」

談到被阿蕭一嘢撻落地，馬貫東笑言對方確是令人意外的大力：「我都有成165磅左右，但佢一反我上去佢背度，就已經將我撻番落嚟，嗰度力係完全冇窒過，我都好震驚，平時睇唔出佢咁大力。」

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重情重義成功入屋

他並大讚阿蕭是打戲好對手：「我記得我有兩、三拳真係食咗落佢嘅腰度，但佢完全冇Hard Feeling，仲猛話唔緊要，打得好睇就得喇。」

談到角色因重情重義成功入屋，馬貫東笑言獲朋友追問「愛情2選1」，他說：「佢哋問我杜飛鍾意勇仔（容天佑飾）定係文華多啲，定其實你兩個都鍾意？我就話我淨係愛文華，但其實嗰種愛就係你幫過我一次，我呢一世都唔會忘記嗰種恩情。」

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