【性病風險】女子單身20年無性行為卻患性病　揭1種如廁方式惹爭議

▲ 女子單身20年無性行為卻患性病，揭1如厠方式惹議：很髒。

想預防患上性病，一定要多多注意個人衛生！日前有網民表示，自己的朋友20多年來一直單身，沒有性伴侶平常也愛乾淨，卻不幸患上性病，直言不知該如何安慰對方。而該朋友的如廁習慣也被公開，引來大批人直呼「這很髒」！

最新影片：

網民在Dcard以「身邊有朋友得了菜花」為題求助，表示自己的一名女性朋友日前不幸確診俗稱「椰菜花」的性病疣，令她非常訝異和難過。原因是這名女子20多年來都是單身，沒有性伴侶或有過不正當性行為，日常生活習慣也很愛乾淨，尤其强調女子在外出如廁時，都會墊上衛生紙再坐下如廁；如果沒有衛生紙，也會用手墊著再坐下，絕不直接接觸公廁廁板。但沒想到已如此小心翼翼的她竟然會患性病，於是發文急詢問其他網民「可以怎麽安慰？」

網民大驚：用手墊著很髒！

帖文一出，許多網民的關注點即落在了該名女子的如廁行為，留言「墊衛生紙沒有消毒不也是直接接觸到？」、「用手墊著感覺很髒欸」、「這到底是什麼奇怪的習慣？誰會坐在手上上廁所」，紛紛認為該女子無論是墊廁紙，或是用手間隔的如廁方式都不正確，直呼「這就是問題所在」。

另外，也有網友認為是該女子撒謊，實際上性生活混亂，原因是「菜花」是一種親密接觸傳染性的病毒感染，要直接接觸才會患上，不可能在公廁場合得到，「正常情況下病毒不會從大腿自己爬進私處的」。

對此，馬偕紀念醫院泌尿科主治醫師陳鈺昕曾有解釋，常見的性傳染病，主要透過性行為或皮膚直接接觸傳播，例如細菌類（如淋病、梅毒、披衣菌）、病毒類（如皰疹、菜花、愛滋）、以及寄生蟲類（如陰蝨、疥蟲）。故上公廁感染這些疾病的機率雖然存在，但屬於「有可能，但機率不高」。另外，泌尿科醫生戴定恩也指出，並非性經驗豐富才會得性病，除了不安全的性行為，性病也可以透過其他途徑傳播，因此無論性行為頻率如何，最重要是保持安全性行為和接受定期性病檢查。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣