【上訴被拒】涉7.21暴動罪成囚51個月　64歲男就定罪判刑申上訴許可被拒

▲ 被告程偉明（左）。（資料圖片）

64歲裝修散工涉在元朗站721襲擊中，拳打及用藤條襲擊市民，早前被裁定暴動及串謀傷人罪成立，被判監4年3個月。涉案裝修散工今（18日）就定罪及判刑向上訴庭提出上訴許可申請。上訴庭認為原審法官處理公允持平，所作之推論合情合理，並沒有申請人所指之不公，判刑方面亦沒有任何不恰當之處，故拒絕申請。

申請人程偉明（64歲，裝修散工），原被控1項暴動罪及1項串謀有意圖而傷人罪，控罪指，被告於2019年7月21日，在元朗港鐵站連同其他人參與暴動，及意圖使他人身體受嚴重傷害而與其他人，串謀、非法及惡意傷害他們。經審訊後被裁定被告暴動罪成，串謀蓄意傷人罪脫，改為串謀對人身體加以嚴重傷害罪成立，共被判監4個3個月。

申請人今沒有律師代表，就定罪提出上訴許可，理據包括警方無法「提交」傷者及其他共犯；認人手續中辨認出申請人的證據無效；其中1名證人未有提交其手提電話和電腦作進一步調查；警方在搜查申請人的居所時，沒有找到該男子案發時身穿的衣物；而申請人的腰帶和波鞋與該男子所穿的不同；以及原審法官沒有公正處理本案，裁決不客觀，刑期亦過重。

上訴庭頒布書面判決指，同意答辯人所指，控罪書清楚指出控方的檢控基礎是申請人連同「其他人」犯案，呈堂片段亦顯示該男子並非單獨一人，而是夥同他人作案。控方已能提供證據證案，沒有必要指出「共犯」的確實身份。其他的犯案者屬誰，與申請人的身份辨認爭議無關，故對申請人沒有造成不公。

上訴庭又指，原審法官已作深入分析，其裁定無可詬病。上訴庭亦同意答辯人所指，未能找到相關衣物只代表沒有進一步針對申請人的入罪證據，申請人不能反說是削弱控方的指控。上訴庭指考慮所有證據後，認為原審法官處理公允持平，所作之推論合情合理，並沒有申請人所指之不公，判刑方面亦沒有任何不恰當之處，故拒絕申請。

控方於審訊時結案陳詞指，本案爭議點為辨認證供。元朗站襲擊事件前，鳳攸北街出現的男子A身穿白T恤，印有老虎圖案，穿深色長褲，打扮獨特。警員翻看數百小時的片段後，找不出有另一人具相同打扮，A與被告的髮型、身型和衣著均吻合，亦只有被告以上述打扮在元朗站暴動現場出現。

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記者：林育慧