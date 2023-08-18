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【香港先生】黃祥興發文宣布離巢　入行18年港男出身演藝發展平平

娛樂 13:39 2023/08/18

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

2005年參選《香港先生選舉》入行的黃祥興，加入TVB後拍過不少劇集，不過大多以配角為主，演藝發展平平。

宣布離巢

今日（8月18日）祥興在社交網宣布離巢，並晒出一張站在TVB門口照，發文感激樂小姐和珍姐多年的栽培照顧，又感謝台前幕後的同事以及監製。


他說：「眨下眼18年！我成日希望有機會在台上講呢幾句由衷說話，不過相信現在只有喺我呢個平台講了！好想多謝樂小姐，珍姐，多謝你們多年的栽培和照顧。多謝台前幕後咁多位同事，好多謝用過我嘅監製，希望大家保持身體健康，繼續工作愉快！我會畀心機行一條新路，相信有緣江湖再見👋🏼#新開始」

機會多多

黃祥興當年雖然三甲不入，但最終仍獲無綫簽約成為旗下藝人，並隨即有拍劇機會。

黃祥興於2007年獲公司安排到內地參與《舞動奇蹟》，雖然羸面十分低，但仍然日練夜練，甚至獲湖南衛視高層賞識。「佢問我有無興趣一齊發展，我當時望一望小姐，佢擰頭然後話『他是我的』」黃祥興未有因錯失賺人仔機會而感到可惜，反而十分感謝樂小姐重視。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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