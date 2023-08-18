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【凌亂家居】廚房堆滿碗碟地板全是衣服　網紅媽公開凌亂住所：我不是女僕

育兒經 16:06 2023/08/18

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網紅媽公開凌亂住所，直言自己不是女僕。

家務本應是全家分擔的責任，然而若老公和仔女不願幫忙，重擔仍是壓在媽媽身上。美國一名全職媽媽近日就分享其凌亂的住所，她坦承自己不愛打掃，她情願花時間帶孩子去公園，直言「我是一個媽媽，不是女僕」。

美國一名全職媽媽Amanda Rosa是TikTok網紅，她不時在TikTok分享自己的生活，背景就是其凌亂不堪的住所，但她卻不在乎。從近日影片可見，她的廚房裡堆滿了碗碟，甚至在櫃裡有些腐爛的食物，她雖然努力洗碗，但好像洗之不盡，而她的眼神空洞，神情亦流露著疲憊和無奈。

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另一條影片則可見，房子裡幾乎每個角落都堆著衣服、鞋子和玩具，她有洗衫和收拾，但沒有徹底打掃，仍可見多個盒子、玩具、清潔用品等散落在家。很多人問她怎麼能讓房子變得這麼糟糕，但她坦言，自己不愛清潔。

我寧願花時間帶孩子去公園或做任何愛好的事，因為我是一個媽媽，不是女僕。

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Amanda表示，目前屋企已經看不見地板，整天都在衣服上行走，如果家人需要一套衣服，他們就把衣服從烘乾機裡拿出來。有時她亦會忘記自己洗了衣服，於是衣服就放在洗衣機裡兩日，之後再重新洗一次。

不過，目前她仍未打算改變生活習慣，她認為，如果自己整天不斷地打掃，那就是她唯一有時間做的事，但每次大掃除後，孩子很快又整亂。

有些人看到房子凌亂骯髒就睡不著覺，但我完全相反，我只要閉上眼睛就睡著了。

有網民批評Amanda的生活方式，認為保持家居整潔是很重要的事，「我有5個5歲以下的孩子，我的房子從沒有這麼糟糕過，你怎麼了？」、「你有洗碗機和烘乾機 ，為什麼使用它們這麼難？」

不過，也有網民表示明白她的難處，認為全職媽媽在育兒的同時，難以兼顧家務和清潔，「我做飯、餵飯、為孩子洗澡、讓他們上床睡覺後，我就沒力氣打掃了」。有網民就建議，可以跟孩子一起做家務，全家一起做，便可減輕壓力，避免家居太髒亂。
 

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