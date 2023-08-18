【減肥大作戰】婚前2個月不戒口激減20磅　韓國百萬人氣KOL分享5招極速瘦身秘訣

▲ 韓國百萬人氣KOL婚前2個月不戒口激減20磅，分享5招極速瘦身秘訣。

大部分女生都希望在人生中的重要時刻展示最完美的狀態。韓國人氣YouTuber Lala就在婚禮前2個月極速瘦身，成功激減9公斤（約20磅），她還在社交平台分享5招瘦身秘訣，可以有效快速減磅！

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韓國人氣YouTube頻道「enjoycouple」由一對情侶經營，擁有超過200萬人追蹤。他們在YouTube上會分享有趣搞怪的情侶互動，深受網民喜愛。情侶二人愛情長跑9年，於今年5月宣布結婚。

身高1米67的Lala原本體重達至60公斤（約132磅），早前她在影片中分享指，為了在婚禮上能以最佳狀態示人，決定在婚禮前2個月開始減肥，結果成功減至51公斤（約112磅）。她同時還在個人Instagram上分享了5招瘦身秘訣，教大家食住瘦。

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早餐空腹喝芹菜汁

Lala每天早上會空腹飲一杯自製芹菜汁。製作方法是將芹菜切碎，再把約3個拳頭大小的份量放入果汁機之中，再配合羽衣甘藍、少量菠蘿及200ml椰子汁調味，混合打碎後飲用。她表示，飲用芹菜汁可以提升飽足感，加上芹菜中含豐富膳食纖維，有助促進腸胃蠕動，改善便秘問題。

午餐吃蔬菜包雞胸肉

Lala午餐會吃蔬菜包雞胸肉，大量補足蛋白質之餘又能增加飽足感，下午茶就選擇糖分較彽的車厘茄。減肥時選擇提高蛋白質的攝取量，可以減少碳水化合物及脂肪攝取，從而減低熱量達至減肥效果。

晚餐自製番茄蔬菜湯

晚餐她會用番茄、椰菜、洋蔥、番薯、薯仔及少量牛肉塊自製番茄蔬菜湯，熱量低的同時還能攝取到膳食纖維，提升飽足感。不過她又提到，盡量放入少量番薯或薯仔，因為要減少碳水化合物的攝取才可以減磅。

配合運動

除了控制飲食之外，減肥時配合運動亦很重要。Lala分享她每星期會健身3次，吃完晚飯後會散步1至2小時。她在影片中也分享了會與伴侶一起做運動，情侶二人一邊看電視一邊做深蹲，就可以互相給予動力，令減肥更易堅持下去。

戒酒

不少韓國人都有跟同事、朋友飲酒聚餐的習慣，但因為酒精始終含有一定的熱量，喝酒後亦會影響睡眠質素，繼而影響身體分解脂肪旳效率，所以Lala提到減肥的必要秘訣就是暫時戒酒。

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責任編輯：羅嘉欣