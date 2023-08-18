【細菌溫床】如廁水花濺濕私處恐染病？　醫生拆解感染風險教1招自保

▲ 如廁水花濺濕私處恐染病？醫生拆解感染風險教1招自保。

出門在外人有三急，難免要去公廁解決。台灣一名女網民早前發文求助，表示在公廁大便時，被馬桶的水花濺到私處，擔心會因而染病。TOPick為此請教婦產科專科醫生方秀儀，她表示假如未有妥善清潔，有機會感染2種疾病，並分享如廁時自保的方法。

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該名女網民於討論區「Dcard」以「被馬桶水噴到陰道」為題發文，指自己去公廁如廁時，一向都會噴酒精消毒坐墊，再用紙巾擦乾淨，並會先冲一次廁所水。日前她在公廁大便時，被馬桶的水花濺到私處，並稱「直接噴到陰道」，擔心會否因而感染到某些疾病。

帖文引起網民討論，有人留言表示濺起的水花不足以進入陰道，「頂多噴到陰唇吧」，又認為因此而染病的機率不高，「裡面病毒濃度很低很低，沒辦法造成感染」、「我也被噴過，但也沒感染」、「除非你剛好在陰部有傷口」。

不過，亦有網民分享經驗，指曾在如廁時被水花濺到私處，「隔天馬上尿道發炎加發燒，再後來病毒感染住院了快一個月」、「我那天也是被水噴到，隔天就尿道發炎了」。網民又建議，「怕的話就多喝水多排尿吧」、「擦一下就好了，啊記得不要由前往後，這樣才真的會感染」。

醫生：有機會感染2種病

婦產科專科醫生方秀儀接受TOPick訪問時表示，雖然一般如廁時腿會張開，但陰道正常都是放鬆閉合的，所以廁所濺起的水不容易進入陰道。不過，如留在外陰和陰唇的污水沒有清潔乾淨，仍有感染風險。

可能因為這樣而感染尿道炎或陰道炎。

她解釋，公廁存在許多衞生陷阱，來自尿液和糞便的細菌如金黃葡萄球菌或大腸桿菌等，容易令女士感染尿道炎、陰道炎或膀胱炎等婦科病症。曾有外國研究發現，沖廁時濺出的水花可彈至6呎外，糞便的細菌就會隨之散播。細菌亦有機會沾在廁所內的物件上，使用者可能會透過接觸而傳播或受感染。

方醫生提醒，女士如有需要在外如廁，應以廁格內附有的消毒噴劑來拭抹廁板，亦可使用即用即棄式的馬桶墊紙，有效阻隔身體與廁板的接觸。另外，如廁前可先投一張紙巾入座廁內，以防止水花濺起。

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責任編輯：沈佩珊