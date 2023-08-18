【開心速遞】「Bonnie」林凱恩生日盼傳遞正能量　Iris感恩粉絲助流浪狗：好有意義

▲ TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「Bonnie」林凱恩（Iris）剛剛31歲生日。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》有很多8月之星，繼前日（8月16日）剛剛生日的「送水輝」許家傑連環慶生後，「Bonnie」林凱恩（Iris）亦於昨日（8月17日）生日，壽星女於IG分享靚相並獲大家送上祝福。

林凱恩跟TOPick分享生日願望，又感謝Fans對她的支持，大讚她們之前以其名義捐堤予流浪狗協會，甚具意義。

【開心速遞】「Bonnie」逛名店試身遇不快經歷 林凱恩：沒必要傳播負能量

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

大談生日願望

剛剛31歲生日，林凱恩表示：「我今年慶祝的方法都係同屋企人同錫我嘅朋友過，食餐飯簡簡單單就夠喇。」

談到今年的生日願望，她希望：「拍多啲好嘅作品，令更加多人可以感受到我嘅正能量，令到大家都可以更加珍惜每一日。」

【隱形戰隊】《開心速遞》Bonnie挑戰新角色性情大變 林凱恩性感演出+情緒崩潰成焦點【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

難忘粉絲助流浪狗

問到最難忘的生日禮物是甚麼？林凱恩說：「其中一份係Fans送畀我嘅，佢哋用我嘅名義捐錢畀流浪狗協會。」

她續道：「佢哋知道我好鍾意寵物同狗仔，所以佢哋就覺得可以做啲有意義嘅事，捐款畀佢哋，希望用少少嘅力量去幫助到更多需要幫助嘅狗仔，將呢個祝福受惠更多動物，令別人知道同關心呢方面。」

林凱恩分享近況：「最近主要忙於綜藝工作，《開心速遞》亦有，等緊更多唔同嘅機會再拍多啲劇，有更多唔同嘅角色畀大家見到。」

最新影片推介：COLLAR專訪

分享慶生照片

林凱恩於IG分享慶生照片，並謂：

讓每天都過得像生日一般快樂💕

還有很長的路要一起探索，要令未來變得更有意義(｡･ω･｡)ﾉ

謝謝每位的祝福，你們的愛把我的正能量充得滿滿的✨♥️ #happybirthdaytome 🦭

#817星球🫶🏻 #快樂無窮

#longjourney

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R