【電話騙案】老婦收「綁架」電話郵局急領錢贖女 醒目職員見提款單1句話揭騙局

不少「假綁架」案在世界各地發生，騙徒利用父母愛子心切，情急下失去理智而順利騙得贖金。近日台灣有一名老婦亦險中招，幸好她到郵局取款時，在提款單寫上1句，立即令到這宗「假綁架案」被拆穿，而她亦幸保不失，保住了7萬元新台幣贖金（約1.7萬港元）。

據台灣報道，台中一名70歲邱姓婦人接到電話，自稱是綁匪，並對老婦聲稱她的女兒在他們手上，女兒更因作出激烈反抗而弄傷了頭部「並已經打了一個洞」，要老婦立即到郵局拿贖金救女皃，之後老婦聽到女子淒厲哭嚎聲音，嚇得她心急如焚，以為女兒被綁匪虐待，直奔到郵局領錢，雖然情急下，但她卻在提款單寫下「有人叫我領錢勿說」8個字，職員見狀立即明白老婦被威脅，馬上報警求助，保住了婦人的老本。

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警員證實乃詐騙案

在警方提供的視頻中，郵局職員替老婦報警，警員到場後老婦急切地說︰「他們說把我女兒綁架，說要拿錢！」，警方告訴她︰「那是詐騙的啦！」，但老婦依然很焦急，因為「綁匪」跟她說女兒受傷了，手機亦被摔壞了，她無法聯繫到對方。

警員見狀立即安撫老婦，更打電話成功聯絡到她的丈夫和女兒，警員對老婦說︰「妳先生說他有跟女兒聯絡到了，沒事啦！」老婦得悉女在公司工作，平安無事，才放下心頭大石。合作派出所副所長吳永鑫呼籲市民︰「大家遇有這種情況要保持冷靜，報警求助，以免白白失去辛苦存下的積蓄。」

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