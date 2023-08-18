【上位小生】阮浩棕被指與何沛珈地下情　上位星三代用4個字回應緋聞

東張女神何沛珈樣靚身材正兼口才好，是《香港小姐再競選》冠軍兼上鏡小姐及《2020年度香港小姐競選》五強，近年深受TVB力捧，既拍劇又做主持，在5月時更被欽點跟隨無綫總經理曾志偉到內地亮相直播節目，何沛珈明顯受大台力捧。

除事業外，今日（8月18日）有指何沛珈在愛情同樣得意，有報道指她於半年前撻着同屬正在上位的「星三代」阮浩棕（Nicholas）。

已故資深演員梁舜燕的乖孫阮浩棕，現在劇接劇演出機會相當多，在《隱門》演黃智雯暖男弟弟及《靈戲逼人》演熱血文武生而備受關注外，之前參演《異空感應》更「升呢」擔任第二男主角，足見為公司力捧小生之一，被指望可在明年舉行的萬千星輝頒獎禮奪「飛躍男進步」獎。

【TVB小花】何沛珈被爆與「星三代」阮浩棕撻着 TVB下「禁戀令」不能認愛

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阮浩棕疑回應緋聞

阮浩棕突然被傳媒問與何沛珈拍拖一事，他最初表現驚青，事後未有否認戀情並耍太極表示近日有看女方也有份演的《寵愛Pet Pet》，又表示若愛犬有甚麼不適會找金醫生（林夏薇角色）與Jessica（何沛珈角色）。

在今日下午約1時半，阮浩棕在個人社交平台以「Focus and work hard.」雖然沒前文後理，疑似首主動開腔回應緋聞。

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