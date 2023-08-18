【猥褻女童】涉要求兩女童拉起衣物拍照　以色列籍英語導師認3罪還押候判

▲ 涉要求兩女童拉起衣物拍照，以色列籍英語導師認3罪還押候判。（資料圖片）

34歲以色列藉英語導師涉於2021年5月，教授英語時要求兩名年僅6歲及7歲的女童拉起衣物後拍照，再送贈女童鎖匙圈及讚揚女童有勇氣。涉案導師今（18日）於區域法院承認2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，以及1項管有兒童色情物品罪，法官將案件押後至9月20日判刑，以替被告索取心理報告，其間被告須還押。

以色列籍被告代號為T.E（34歲），今承認2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，以及1項管有兒童色情物品罪。控罪指，被告於2021年5月15日，在香港某英語教育中心課室，向6歲的女童X及7歲女童Y，作出嚴重猥褻作為；被告另於2021年5月16日，在粉嶺某單位管有貯存於被告的電腦內、載有兒童色情物品的211幅照片及6個影像片段。

案情指，被告自2019年1月1日起於某英語教育中心任職英語導師，並於2021年5月15日下午於案發地點教授5名兒童英語，當中包括女童X和Y。

被告當時在教授「肥及瘦」的含義時，問及X是否可以拉起上衣，看看X有多「瘦」，X起初拒絕，但被告提議送贈2份禮物予X，又問及能否觀看X的下體。X最終同意，並拉起衣物，被告拍攝了X的照片。被告隨後給予X兩個公仔鎖匙圈作為禮物，並讚揚X有勇氣，及容許X在白板上畫畫。

被告又要求Y拉起她的連身裙，雖然Y感到抗拒，但最終將衣服拉到臉上，Y根據當時相機的快門聲，認為自己被拍攝3至5張照片。 Y向被告表示希望在白板上畫畫，惟被告稱Y須讓他觀看到其下體才能畫畫，Y拒絕被告要求。

Y於下課後將事件告知父親，Y父將事情告知教育中心負責人，事件最終報警處理，被告於2021年5月15日被捕。警方翌日搜查被告住所，並扣押住所內的1部電腦，被告於警誡下承認電腦是屬於自己。

警方發現被告的電腦總共儲存了211張照片，以及6段影片，當中2張圖片涉及X，而上述圖片及影片均涉及兒童色情。

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記者：梁錦麟