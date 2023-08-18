【西九財困】林筱魯：將部分商業地產項目改作發展住宅可解燃眉之急　李兆波：出售住宅缺乏可持續性

▲ 西九文化區。（資料圖片）

西九文化區資金鏈預計將於2025年3月斷裂，管理局向文化體育及旅遊局提交可達致自負營虧的的具體方案。有消息指，方案包括將文化區內住宅由「只准租、不准賣」，改為容許出售。立法會議員林筱魯認為，若將部分商業地產項目改作發展住宅，可解西九財政燃眉之急；中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則對方案有保留，指現時市道差，出售住宅所得收益有限，而且有關業權「賣了就無」，屬危險的事情。

林筱魯今日在電台節目表示，現時西九文化區約85萬平方米面積中，除了三成半至四成規定興建文化藝術設施外，最多兩成可用作興建住宅，餘下是發展辦公室及酒店。他認為，目前全球辦公室及酒店經營都困難，如果可以將部分商業地產項目改作發展住宅，相信可解西九財政燃眉之急，吸引力強。

林筱魯：或有空間再增加地積比率

林筱魯又指，西九文化區的地積比率，已由最早期的1.81倍，增加至2.08倍，但相對鄰近樓宇，西九的建築仍算低密度，或有空間再調整，形容屬「救命的可行方向」。不過，他指出，即使轉為住宅，目前市道下，反應亦未必理想。他續指，發債，都只能有短期現金流支撐西九發展，非長遠之計。他認為，管理局賣斷業權後取得現金流，但亦要有長期方案和投資回報計劃，政府亦需要加強把關。

李兆波：現時市道差 出售住宅收益有限

李兆波今日在另一電台節目認為，現時市道差，出售住宅所得收益有限，且缺乏可持續性，質疑得到相關收益後，又如何持續協助西九持續經營。他指，如果西九向發展商出售住宅業權套現是「無辦法之中的辦法」，建議作出決定前先向發展商「摸底」，避免日後出現流標。他補充指，有關業權「賣了就無」，不如博物館入場費等，是持續收益。

至於發展酒店及辦公室等，李兆波指，西九文化區同樣要面對，鄰近由發展商持有傳統商場連寫字樓及酒店的競爭。

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責任編輯：區綽彥