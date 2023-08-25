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黃智雯驚見白髮 白髮變黑全靠1招

特約 00:00 2023/08/25

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一般人發現白髮都會想盡辦法遮「染」，甚至見一條拔一條，可是這樣都是治標不治本的方法。拔白髮、頻密染髮，更會傷害頭皮健康。40歲花旦黃智雯（Mandy）分享曾發現有白頭髮，她亦不慌不忙立即找尋解決方法，最後她靠一招輕鬆擊退白髮，重拾自信黑髮。

白髮出現時間受生活習慣、壓力和飲食影響

衰老是每個人必經的階段，當身體開始老化時，細胞機能下降，新陳代謝變慢，令頭髮的黑色素細胞亦會減少，就會出現白髮。此外，生活習慣、壓力和飲食習慣，也會影響白髮出現的時間，所以有些人會較早出現白髮，有些人會遲一點才出現白髮。普遍人發現白髮時，第一時間想到以染髮劑遮「染」，或是見一條拔一條，這樣只是治標不治本的方法，不能解決根本問題，更有機會傷害頭皮健康。

黃智雯靠維特健靈「維新烏絲素」輕鬆擊退白髮、脫髮問題，重拾烏黑豐盈秀髮。

黃智雯懂得及早護髮 智選「維新烏絲素」讓黑髮再生

建議可先從平日的生活習慣入手，外出時要戴上帽子或撐傘保護頭髮免被曬傷，因為紫外線亦是更快速令頭髮變白的成因。而Mandy改善白髮，全靠維特健靈「維新烏絲素」，當中特有PM2活性分子，能激活毛囊，加強黑髮生長，製造更多黑色素，減少白髮。

產品中的天然複方中藥成分包括制首烏、墨旱蓮、女貞子等，有助促進頭髮黑色素生成，預防脫髮及白髮，令髮絲回復基本髮色。

其天然複方中藥成分包括制首烏、墨旱蓮、女貞子等，有助促進頭髮黑色素生成，預防脫髮及白髮，令髮絲回復基本髮色。Mandy服用後驚喜發現原本的白髮拔出來後髮根已變回黑色，不用染髮就能令白髮變黑，更減少到脫髮問題，功效顯著。產品超過9成用家推薦^，而且男女適用，無西藥副作用，可以安心服用。

維特健靈「維新烏絲素」，當中特有PM2活性分子，能激活毛囊，加強黑髮生長，製造更多黑色素，減少白髮。

如果大家都開始發現有白髮或脫髮問題，應及早正視，於毛囊未完全壞掉前救髮。

了解更多: https://bit.ly/3qsU09p 

^根據維特健靈2016產品滿意度調查報告, 256位受訪人士

（特約）

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