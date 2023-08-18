【STEM教育】研究太空種植提供穩定氧氣　聖保祿學生勇奪太空實驗國際賽冠軍

▲ 學生研究在太空種植海藻為太空人提供穩定氧氣奪得冠軍。（學校提供）

近年STEM教育逐漸成為中小學課程的重要組成部分，本港學生亦不時參加相關國際賽事，且有出色表現。最近直資女校聖保祿學校與STEM教學機構合作，參加歐洲太空總署舉辦的太空實驗室比賽，從全球771隊同齡精英中脫穎而出，勇奪10大冠軍隊伍，成為香港首支於國際太空研究比賽中勝出的中學隊伍。

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3組來自聖保祿學校的隊伍，在教學機構 60Pins 團隊與老師的帶領下，利用與太空站完全相同的模擬數據收集器，於工作坊中接受各種培訓，當中包括實驗設計、太空知識、創科技術、編寫程式、數據分析和機器學習等。

3組隊伍各自定出研究主題及向歐洲太空總署提交提案，主辦方經過多輪評估和審批後，從22個成員國、771支參賽隊伍中，挑選294隊可獲為期3小時的「飛行狀態」機會，即太空機構允許相關單位在國際太空站上進行各種實驗的許可權，而聖保祿學校3組隊伍全數入選。

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其中由學生朱家慧、周品穎、區穎心、鍾喜瑞及陳凱琪組成的隊伍，憑著「研究在太空種植海藻為太空人提供穩定氧氣」勇奪當屆 10 大冠軍隊伍（排名不分先後）。該隊伍認為太空人長期身處太空，氧氣成為至關重要的資源，而海藻不單對生長環境要求不高，其繁殖能力以及釋放氧氣量比其他植物更佳，因此 學生構思在太空中種植海藻，嘗試為太空人在安全狀態下提供穩定氧氣。

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責任編輯：王明芳