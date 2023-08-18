【澳門直擊】4萬呎大型彈床樂園Jumptopia　9座充氣城堡+6.5米滑梯超好玩

▲ TOPick記者帶你去澳門直擊4萬呎彈床樂園Jumptopia的實況，場內小朋友都大讚9座充氣城堡都好好玩。

自從通關之後，大批港人一家大細到鄰近的澳門玩兩日一夜，其中彈床嘉年華Jumptopia成為今個暑假熱門好去處。位於澳門威尼斯人金光會展中心的Jumptopia佔地達4萬呎，齊集9座巨型彈跳城堡，包括高達6.5米的巨型充氣滑梯、色彩繽紛的波波池及多個障礙賽等，很多小朋友玩到樂而忘返！

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地方寬敞可盡情奔跑

新加坡最大型的親子遊樂中心Kiztopia，旗下主打充氣城堡的Jumptopia在今個暑假移師澳門，即日起至9月3日在澳門威尼斯人金光會展中心舉辦充氣城堡嘉年華，佔地多達4萬呎，小朋友可以盡情奔跑放電。由於該處是寬敞的室內場，門口附近亦設有座位，家長可以在旁休息。

是次充氣城堡嘉年華的主題為「小環球美食家」，內有9座揉合世界各地美食元素的巨型彈跳城堡，包括設有逾6.5米高充氣滑梯的「Tiger美式漢堡包店」、由Drago船長帶領的「Drago熱帶水果船」、超級Instagrammable的「Happy立食壽司吧」、夏日涼浸浸的「Honey珍珠奶茶店」等，小朋友不斷在各城堡間穿插彈跳，充滿笑聲尖叫聲。

▲ 設有逾6.5米高充氣滑梯的「Tiger美式漢堡包店」最受歡迎。（林綺玲攝）

8個小遊戲親子一齊玩

此外，場內有2個巨型充氣泡泡球遊戲在港澳地區首次引入，包括「巨型充氣碰碰球」及「翻滾吧，Kizzos！」，前者讓你穿上充氣衣於池內盡情碰撞，而後者則可以在競技場內測試你的手腳協調，加上場內還有8個小遊戲考驗眼界、手腳協調等不同技能，家長都可以一齊挑戰。

玩完一輪可到休息充電區，內有多款冰涼飲品及雪糕發售，補充一下體力。有興趣可以逛一逛紀念品部，帶走由Kiztopia原創IP禮品。

活動門票在Klook網上平台及會場同步發售，設有全日通行證、90分鐘及60分鐘共3款門票，另外亦有親子同行（1大1小）及家庭套票（2大1小）2款選擇及單人門票（1人票）3款選擇，當中購買「全日通行證」的家庭更可進入任何場次，玩足全日共7小時。

澳門Jumptopia充氣城堡嘉年華

地址：澳門威尼斯人金光會展中心展覽廳E

日期：即日至2023年9月3日

開放時間：10:00-19:00

門票價格：澳門幣124-513元不等（設有多種門票方案）

購票詳情：按此連結

官方網站：按此連結

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記者：林綺玲