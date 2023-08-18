小塵埃開屬曬恩愛　推出自省作品《bye-bye》　

久未推出新作的小塵埃Lil’ Ashes，最近推出了新歌《bye-bye》，作為籌備中專輯的頭炮。而日前二人更特別舉行Mini Live，近距離與樂迷互動交流，心情輕鬆大靚的Pollie與Jonathan更拿自己的婚事來開玩笑。



《bye-bye》是Pollie與Jonathan從回望過去，否定自己再邁步向前的自省作品，最能道出他們在疫情期間的思緒整理過程。

今年踏入成軍12周年，LA再度出發，出歌之餘，也舉行專場表演《Lil’ Ashes bye-bye Live 2023》，並在最熟悉的舞台演出。Mini Live共分3個部份。

勾起集體回憶

第1部份是勾起樂迷集體回憶的歌曲，包括首支派台歌《Stricken Chord》及第一首冠軍歌《我愛京達卡》等，第2部份LA藉著歌曲分享了過去12年感到困惑的時刻，聽著他們唱出《卜卜卜》、《如果一打》、《幻愛》等，會感受到他們在這12年的高低起跌。最後，走出低谷的日子後，LA就如新歌《bye-bye》道出的，會以全新的心情面對前景。



在短短一小時的Live裡面，LA唱歌之餘，也毫不吝嗇分享了他們的心情，Pollie道：「小塵埃已經12年，2013年出道，但2011年互生情愫之前，因為同學要做Project一齊夾Band。」

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踏入30歲另有體會

Pollie輕描淡寫說出二人愛情如何萌芽，之後更說：「在座各位都係好愛錫我哋嘅人⋯」但Jonathan聽到即說：「你咁講好有結婚嘅感覺。」台下傳出笑聲的同時，Pollie也巧妙回應道：「大家都有擔心過呢個問題，但亦都有擔心過我哋其他問題，大家都真係好錫我哋呢！」



除開自己玩笑，Pollie也剖白自己在踏入30歲後對人生的一些體會，道：「沒完沒了去追求、擁有同失去，就係虛空，而幸福，就係你知道你唔會擁有全世界嘅嘢，但只專注你擁有嘅，而真心愛嘅，咁就足夠。」

Pollie深情說出自己想法時，輕按Jonathan一下 ，男方簡單的點頭，並道：「30歲諗得通呢啲嘢，都唔遲。」二人的心靈神會，簡單三言兩語，也讓台下的樂迷完全被感動及融化。