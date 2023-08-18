  • 29°C
香港時間 : 2023818日 (週五) 16:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市優惠】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：買孖裝蠔油送營多撈麵等禮品

社會 16:00 2023/08/18

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

（DFI零售集團提供）

本周超市優惠，焦點有惠康$75李錦記舊裝蠔油孖裝禮袋，送$46.5禮品；$49/盒Häagen-Dazs精選家庭裝雪糕。萬寧多款女性衛生護理、頭髮護理及口腔護理產品買1送1。

惠康優惠：

優惠期：18/8/2023 – 24/8/2023

  • 單件裝雪糕／雪條，買5件8折
  • 淘大各款急凍點心2-10件裝，$60/5包
  • Häagen-Dazs精選家庭裝雪糕473毫升，$49/盒
  • 精選筒裝薯片，買1送1
  • 買任何啤酒滿$100，送$20票尾現金券
  • 李錦記舊裝蠔油孖裝禮袋，$75，送$46.5禮品

即看優惠詳情：

點擊圖片放大
+4
+3

萬寧優惠：

優惠期：18/8/2023 - 24/8/2023

  • 精選女性衛生護理產品買1送1 ，全線女性衛生護理產品買滿$69 送Andrex皇冠女性濕廁紙20片1包
  • 精選頭髮護理產品買1送1，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝
  • 精選Oral-B/Oral-B Braun/Crest口腔護理產品買1送1 ，精選Oral-B/Oral-B Braun口腔護理產品買滿$388 送$19供應商現金優惠券3張
  • 精選防曬產品買1送1

即看優惠詳情：

點擊圖片放大
+3
+2

7-Eleven優惠：

  • 【$10／盒】維他新鮮茶飲品480毫升（各款）（優惠期：16/8/2023 – 22/8/2023）
  • 【$10／罐】HOEGAARDEN啤酒500毫升大罐裝（優惠期：16/8/2023 – 22/8/2023）
  • 【$20／件】自然派香辣滷鴨掌 / 香辣滷鴨翼 / 泡椒鳳爪 / 香辣蟹味棒 / 鹽焗雞翼 / 鹽焗雞蛋 / 醬爆魷魚（麻辣味）（優惠期：18/8/2023 – 22/8/2023）
  • 【$100／8件】DREYER’S D-COLLOCTION脆皮雪糕批 / 雪糕杯 / 脆筒（各款）（優惠期：18/8/2023 – 22/8/2023）
  • 【$38／6支】MELONA韓國雪條（各款）（優惠期：18/8/2023 – 22/8/2023）

即看優惠詳情：

點擊圖片放大
+3
+2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【機票優惠】新加坡航空將推限時機票優惠　包括逾30航點8.25開搶
今日 12:40
【機票優惠】新加坡航空將推限時機票優惠　包括逾30航點8.25開搶
【上訴被拒】涉7.21暴動罪成囚51個月　64歲男就定罪判刑申上訴許可被拒
今日 13:15
【上訴被拒】涉7.21暴動罪成囚51個月　64歲男就定罪判刑申上訴許可被拒
【黃雨塌樹】北角10米高大樹倒塌　英皇道交通一度受阻
今日 14:26
【黃雨塌樹】北角10米高大樹倒塌　英皇道交通一度受阻

你可能感興趣

【機票優惠】新加坡航空將推限時機票優惠　包括逾30航點8.25開搶
今日 12:40
【機票優惠】新加坡航空將推限時機票優惠　包括逾30航點8.25開搶
【上訴被拒】涉7.21暴動罪成囚51個月　64歲男就定罪判刑申上訴許可被拒
今日 13:15
【上訴被拒】涉7.21暴動罪成囚51個月　64歲男就定罪判刑申上訴許可被拒
【黃雨塌樹】北角10米高大樹倒塌　英皇道交通一度受阻
今日 14:26
【黃雨塌樹】北角10米高大樹倒塌　英皇道交通一度受阻
著數優惠 7－Eleven 萬寧 惠康 超市 點心 南韓 啤酒 雪糕

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝