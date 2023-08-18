【超市優惠】惠康萬寧7-11本周優惠 焦點：買孖裝蠔油送營多撈麵等禮品
社會 16:00 2023/08/18
本周超市優惠，焦點有惠康$75李錦記舊裝蠔油孖裝禮袋，送$46.5禮品；$49/盒Häagen-Dazs精選家庭裝雪糕。萬寧多款女性衛生護理、頭髮護理及口腔護理產品買1送1。
惠康優惠：
優惠期：18/8/2023 – 24/8/2023
- 單件裝雪糕／雪條，買5件8折
- 淘大各款急凍點心2-10件裝，$60/5包
- Häagen-Dazs精選家庭裝雪糕473毫升，$49/盒
- 精選筒裝薯片，買1送1
- 買任何啤酒滿$100，送$20票尾現金券
- 李錦記舊裝蠔油孖裝禮袋，$75，送$46.5禮品
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萬寧優惠：
優惠期：18/8/2023 - 24/8/2023
- 精選女性衛生護理產品買1送1 ，全線女性衛生護理產品買滿$69 送Andrex皇冠女性濕廁紙20片1包
- 精選頭髮護理產品買1送1，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝
- 精選Oral-B/Oral-B Braun/Crest口腔護理產品買1送1 ，精選Oral-B/Oral-B Braun口腔護理產品買滿$388 送$19供應商現金優惠券3張
- 精選防曬產品買1送1
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7-Eleven優惠：
- 【$10／盒】維他新鮮茶飲品480毫升（各款）（優惠期：16/8/2023 – 22/8/2023）
- 【$10／罐】HOEGAARDEN啤酒500毫升大罐裝（優惠期：16/8/2023 – 22/8/2023）
- 【$20／件】自然派香辣滷鴨掌 / 香辣滷鴨翼 / 泡椒鳳爪 / 香辣蟹味棒 / 鹽焗雞翼 / 鹽焗雞蛋 / 醬爆魷魚（麻辣味）（優惠期：18/8/2023 – 22/8/2023）
- 【$100／8件】DREYER’S D-COLLOCTION脆皮雪糕批 / 雪糕杯 / 脆筒（各款）（優惠期：18/8/2023 – 22/8/2023）
- 【$38／6支】MELONA韓國雪條（各款）（優惠期：18/8/2023 – 22/8/2023）
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記者：黃穎津