【港區國安法】黎智英涉違國安法案擬再改期　法官建議押後至12.18開審

▲ 黎智英涉違國安法案擬再改期，法官建議押後至12.18開審。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案，案件今（18日）於高院作審前覆核聆訊。國安法指定法官杜麗冰甫開庭表示，3名主審法官經商議後，建議將開審日期更改至12月18日開審，預計審訊需時80天，須待其中1名主審法官李運騰完成初選案，以及讓雙方要充分時間預備審訊。黎一方表示須與其中1名代表律師協調，以配合法庭建議之審訊日期。



案件今午於高院作審前覆核，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰處理。律政司一方由副刑事檢控專員（特別職務）周天行代表，黎一方由大律師關天渭代表，《蘋果日報》3間公司由大律師王國豪代表，黎智英毋須到庭應訊。

被告黎智英（75歲）及《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪罪。案件原已訂於9月25日開審，同案6名壹傳媒前高層早前已認罪候判，其中兩名被告將於本案以控方證人身份作供。

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記者：林育慧