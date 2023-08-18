【刑恐上級】被勸戴口罩揚言一拳打死上司　消防員刑恐罪成判120小時社服令

▲ 被告陳定邦（右）。（資料圖片）

42歲消防員疑因於消防局內沒有戴口罩，被上司勸喻戴口罩後自稱有情緒病，一拳打死上司也無罪。涉案消防員經審訊後被裁定刑事恐嚇罪成，今（18日）於西九龍裁判法院被判120小時社會服務令。

被告陳定邦（42歲，消防員），被控1項刑事恐嚇罪，控罪指，被告於2022年8月23日，在大嶼山赤鱲角跑道南路機場南消防局地下當值室外，威脅王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

辯方求情指，被告的社會服務令報告正面，被告任職消防員已24年，因本案停職，已汲取教訓。

裁判官施祖堯判刑時指，考慮到本案非同類案件最嚴重，而被告已汲取教訓，按報告建議判處120小時社會服務令。

被告早前自辯時指，當日身體不適，故未有載口罩。他聽到王於走廊稱他「詐病」後感到憤怒，衝出當值室罵王。被告承認當時曾稱「我有精神病，一拳打死你都無罪」，並指當時純粹罵王，未有意識自己在罵甚麼。

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記者：陳曉欣