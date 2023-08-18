【北上養老】何啟明：大灣區安老是提供多一選擇　不會減慢香港興建安老院

▲ 勞工及福利局局長何啟明。（資料圖片）

勞工及福利局副局長何啟明表示，大灣區跨境安老並非將長者送去內地，而是希望為有意回鄉安老的長者提供多一個選擇。他又強調本港不會減慢興建安老院舍，仍會在公屋發展項目預留5%樓面面積予安老服務及長者福利用途。

何啟明今早出席民建聯有關大灣區跨境安老研討會時表示，香港人的壽命較大灣區其他城市相對長，安老服務模式未必一樣，希望兩地互補共贏。他提到，當中有些問題要解決，包括內地各城鎮政策不穩定，服務標準不統一，要解決經營者的痛點。

他表示，有港人在內地未能購買醫保，會研究加強長者在內地生活的保障，並希望跟內地相關部門加強溝通，又指如大灣區內地城市的安老院舍有空位，港府樂意購買服務。

不適應有「回頭機制」

何啟明指，若長者不適應內地安老院生活，希望回港再度入住公屋，現行亦有「回頭機制」。他解釋，房屋署會安排有關長者更快入住公屋，亦可選擇社署的「私營院舍買位計劃」，一搬等候約3至5個月，便可入住私營安老院。

院舍輸入護理員特別計劃方面，何啟明稱，留意到有意見指，院舍輸入護理員特別計劃用配額形式，先申請再請人，可能會造成浪費。而目前有關計劃是參考已運作幾十年的補充勞工計劃，會視乎配額分配情況再作檢討。

林正財倡港人赴內地身體檢查

行政會議成員林正財在研討會表示，香港醫療水平雖然高，但輪候時間長，目前由香港去深圳越來越方便，不少人在內地省市置業退休，故促港府研究便利港人在內地接受醫療服務。他舉例指，港府可便利港人上內地進行身體檢查，回港後讓本港的醫生查閱報告，以擴闊大灣區生活圈。

他又稱，「院舍輸入護理員特別計劃」的培訓可在內地進行，認為有利護理員來港工作前熟悉本港運作情況。

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責任編輯：趙居逸