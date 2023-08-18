【本地遊】長洲戲院活化成大型文創區　旅客可親身上陣拍戲

▲ 長洲戲院活化成大型文創區。（黃建輝攝）

遊長洲有新景點，有近百年歷史的長洲戲院經逾億元投資後，將變成全新文創園區，集電影、長洲文化、消閒娛樂、飲食於一身；日後旅客可參與各種工作坊，如體驗電影拍攝、平安包製作、大笪地睇戲等。以上項目均可於8月21日起體驗，但長洲戲院原建築仍在修復中，料明年下半年才可開放，將應長洲居民建議，改造成特色酒樓。

三級歷史建築長洲戲院自1931年落成，位於長洲的中心，距離碼頭僅3分鐘步程，曾是長洲的娛樂中心，至1997年結業。余氏家族在2013年收購有關用地，原擬建別墅，但余氏後來看上旅遊發展商機，遂希望打造成長洲旅遊景點。然而，在開發過程中，補地價、文物處理等均遇上阻礙，至今才完成首階段活化，戲院旁的文創區域下周一起率先開放；戲院主建築則待明年下半年才開放。

由8月21日起，前身為醬油廠的文創區域將率先開放，文創區分為文化館、資訊中心、影棚、禮品店、餐飲區和大笪地，分別提供各項活動。

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以影棚為例，長洲戲院會搭建電影名場景，如唐伯虎與秋香中求神一幕。長洲戲院會提供參考劇本、戲服和剪接，試業期間，旅客每人付188元即可親身上陣，在1小時內拍攝屬於自己的唐伯虎與秋香，拍攝完後，參加者可獲30至45秒電影片段留念，亦可獲紀念品一份。

文化館則會提供各項工作坊，如模擬考古、製作平安包等。文化館頂層則改造成木船外貌的觀景台，試業期間2人同行入場費268元，會提供自助雞尾酒調製吧。

長洲戲院亦會保留電影放映元素，近萬呎的「大笪地」會作露天電影放映和音樂會用途。

至於長洲戲院主建築，由於仍未完成復修，要到明年下半年才可開放，屆時將變成酒樓。

翻查記錄，長洲戲院約建於1931年，開業後營運了70多年，1997年才告結業。這家戲院除播放中西電影外，還有默片公映。默片在1930年代甚為流行，當時各大戲院都聘用解畫人向觀眾解說電影內容。長洲戲院日間只映一場，晚上則有兩場。這家懷舊的戲院陪伴大眾成長，2001年更曾被租用，作為港產電影「一碌蔗」的外景拍攝場地。

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記者：陳梓蔚