【TOPick診症室】港男前列腺肥大致難排尿　求醫驚見膀胱900ml尿滯留致急性腎衰竭

▲ 港男前列腺肥大致難排尿， 求醫驚見膀胱900ml尿滯留致急性腎衰竭。

不少男士踏入中年，便開始有前列腺肥大困擾，經常會有小便斷斷續續、尿頻尿急情形。泌尿科專科醫生鄭冠中接受TOPick訪問時，便指出許多中年男士對此習以為常，卻不知日積月累下隨時令問題加劇，小便更難以排出，曾有男病人就因此出現急性腎衰竭，差點喪命。

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許多研究指出，50歲以上人士逾一半有前列腺增生問題，70歲男士則有7成人有此問題。泌尿科專科醫生鄭冠中指出，前列腺肥大會壓迫尿道，繼而出現排尿慢、用力小便、小便斷斷續續、尿急尿頻及夜尿情況。由於很多男士均會有這些問題，曾見過不少病人因此掉以輕心，直至病情嚴重時求醫，往往腎功能已有不可逆轉的受損。

個案分享

鄭冠中分享一宗案例，指曾有一名60歲男患者，因不能排出小便而求醫。他於是為病人進行抽血檢查及安排照超聲波，發現病人原來已有急性腎衰竭及嚴重腎水腫問題；膀胱亦有900ml尿液滯留，需要立即插尿喉放尿。由於當時男病人的前列腺肥大問題已很嚴重，鄭冠中最終選擇以前列腺激光剜除術，為病人消除增生面積。手術完成後，儘管病人腎功能仍有一定損傷，但病人至少可將尿喉甩掉，自行排尿。

鄭冠中指，大部分前列腺肥大的病人一般可通過藥物治療控制病情；其他較嚴重，或已出現併發症的患者，如復發性尿道炎，前列腺出血，或者不能排出小便，有尿液滯留情況，才會被建議進行手術。

前列腺藥物

前列腺藥物主要有2大類，鄭冠中指第一種英文叫Alpha-receptor blockers，又叫α-受體阻滯劑，主要是放鬆前列腺的肌肉，可以令尿道減少受壓，令小便更順暢。第2類藥物是5-Alpha Reductase，可以縮小病人前列腺2成左右，不過並非適用於所有病人，一般前列腺肥大超過30至40cc，醫生才會建議。以上兩種藥物均會有射精量減少的副作用。

2類傳統手術

第1種是內窺鏡電切手術，又叫TURP，有超過100年歷史，好處是有許多研究顯示可改善病人症狀，尤其尿流速方面。但缺點方面，手術完成後，病人失去了射精功能，亦不能應用於太大的前列腺增生。如果前列腺已經超過80cc，醫生一般不會建議病人選擇。

第2種是激光前列腺剜除術，英文叫HOLEP，超過80cc的前列腺可以用這方法清除增生面積，與其他前列腺手術比較，這手術完成後，患者小便速度相對較快，需再重做機會亦較低。唯一不足地方是，與電切手術一樣，患者會失去射精功能。

2類新式手術

前列腺提拉術是將永久性的裝置置入前列腺內部，類似一部拉力裝置，將它放入前列腺兩則，再將前列腺體壓縮，當兩邊前列腺被壓縮後，尿道自己變回闊。

蒸氣手術是打一些高熱蒸氣入前列腺，高溫會令前列腺細胞壞死，繼而萎縮，從而令尿道寬闊。

兩種新式手術的原理均是令前列腺尿道擴闊，主要好處是除了可令男患者保留射精，創傷性亦較傳統手術包括電切及激光剜除術為低。

▲ 泌尿科專科醫生鄭冠中 (文子健攝)

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記者：容惠玲