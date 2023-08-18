【打擊私煙】海關截查柬埔寨入境木薯乾貨櫃　檢市值6,200萬私煙

▲ 海關截查柬埔寨入境木薯乾貨櫃，檢市值6,200萬私煙。（黃傑偉攝）

海關稅收調查科聯同港口及海域科8月15日偵破一宗重大走私私煙案件，於兩個由柬埔寨經遠洋船入境長40呎貨櫃，檢獲1,680萬支私煙，市值6,200萬元，應課稅達4,200萬元。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任趙啟榮指，因應煙草稅增加，海關加強從上中下游打擊私煙活動。

海關於8月15日根據風險評估，揀選兩個由柬埔寨經遠洋船入境，長40呎報稱木薯乾貨櫃作檢查。根據資料，木薯乾多由泰國及越南進境，柬埔寨進口較罕見，所以海關決定扣起貨櫃調查。

海關於8月15日在葵涌驗貨場以X光檢查貨物，發現近貨櫃門邊貨物，與深處貨物密度有差異，而報關清單顯示有2,200箱貨物，共重4萬公斤，亦與資料不符，比報關數目及重量較少及較輕。所有貨物均以紙箱包裝，並有重新包裝痕跡，開箱後發現近門邊數十箱貨品藏有切碎木薯乾，其餘紙箱內均藏有懷疑未完稅私煙。海關仍調查私煙去向，不排除會轉口往其他地方，案件仍調查中，暫時未有人被捕。

海關今年至今共檢獲4.68億支私煙，市值15億元，應課稅10億元。海關表示，會繼續嚴厲打擊私煙活動，保障政府稅收。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據出入口條例，任何人輸入或輸出未列艙單貨品，一經定罪最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關提醒市民，買賣私煙均屬違法，根據應課稅條例，任何人處理、管有、售賣及購買香煙均屬違法，一經定罪，可被判罰款100萬元及監禁2年。市民如發現私煙活動，可致電海關熱線2545 6182舉報。

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記者：黃傑偉