李炳憲新作韓國上映一周破2百萬入場人次 《烏托邦浩劫》角逐奧斯卡「最佳國際影片」 娛樂 16:51 2023/08/18 分享： 分享： 熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR 由李炳憲、朴敘俊、朴寶英主演韓國片《烏托邦浩劫》已於8月9日在韓國本土率先公映，上映僅一周入場人次已大破200萬，走勢強勁，至於在香港，剛於昨日（8月17日）公映。此外，有關方面更確定《烏托邦浩劫》代表韓國出戰奧斯卡——韓國電影振興委員會7名評委一致選定《烏托邦浩劫》代表韓國角逐第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。評委們表示：「 《烏托邦浩劫》跟勇奪奧斯卡最佳電影的《上流寄生族》一樣涉及了階級主題，我認為它亦能夠通過韓國電影及文化來吸引北美。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷 阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】 19:06 2023/08/02 【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷 阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】 【首爾直撃】《Barbie芭比》瑪歌羅比談演出挑戰 分享新作訊息：不可能追求完美【有片】 13:52 2023/07/18 【首爾直撃】《Barbie芭比》瑪歌羅比談演出挑戰 分享新作訊息：不可能追求完美【有片】 【全個世界都有電話】麗英演技獲讚超出預期 導演黃浩然稱拍戲拒收額外資金 23:31 2023/08/15 【全個世界都有電話】麗英演技獲讚超出預期 導演黃浩然稱拍戲拒收額外資金 你可能感興趣 【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷 阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】 19:06 2023/08/02 【ERROR成員】肥仔拍《陰目偵信》令保錡受傷 阿Dee「得罪」黃大仙街坊？【有片】 【首爾直撃】《Barbie芭比》瑪歌羅比談演出挑戰 分享新作訊息：不可能追求完美【有片】 13:52 2023/07/18 【首爾直撃】《Barbie芭比》瑪歌羅比談演出挑戰 分享新作訊息：不可能追求完美【有片】 【全個世界都有電話】麗英演技獲讚超出預期 導演黃浩然稱拍戲拒收額外資金 23:31 2023/08/15 【全個世界都有電話】麗英演技獲讚超出預期 導演黃浩然稱拍戲拒收額外資金 網絡熱話 奧斯卡 電影