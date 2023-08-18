李炳憲新作韓國上映僅一周破200萬入場人次　《烏托邦浩劫》代表韓國角逐奧斯卡「最佳國際影片」

由李炳憲、朴敘俊、朴寶英主演韓國片《烏托邦浩劫》已於8月9日在韓國本土率先公映，上映僅一周入場人次已大破200萬，走勢強勁，至於在香港，剛於昨日（8月17日）公映。

此外，有關方面更確定《烏托邦浩劫》代表韓國出戰奧斯卡——韓國電影振興委員會7名評委一致選定《烏托邦浩劫》代表韓國角逐第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。

評委們表示：「 《烏托邦浩劫》跟勇奪奧斯卡最佳電影的《上流寄生族》一樣涉及了階級主題，我認為它亦能夠通過韓國電影及文化來吸引北美。」