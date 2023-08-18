【美食商貿博覽】THEi研發菊花釀造無酒精啤酒　維持啤酒風味兼不傷肝

▲ THEi團隊藉電子舌裝置分析數據、不斷改良配方，研發出無酒精啤酒《無傷乾》。（曾耀輝攝）

亞洲飲食界盛事「美食商貿博覽」昨（17日）於會展開鑼，展期至8月19日。本年設立全新「食品科學與技術」展區，讓參展商展示嶄新食品加工技術，以便開拓商機。其中，有本地學術機構引入「電子舌」裝置，客觀分析食品味道，以便企業提升產品質素，並協助消費者了解產品性價比；更藉此研發出有「香港基因」、維持啤酒風味的無酒精啤酒，為市民提供健康選擇。另有食品科技初創公司研發出花生蛋白植物雞肉產品，望推動環保、可持續發展。

參展商之一的香港高等教育科技學院（THEi）藉政府工業貿易署「工商機構支援基金」的240萬元資助，由法國引入全港首部味覺分析檢測儀器電子舌，能夠模擬人的舌頭，識別及分析食物及飲品的味道，製作出雷達圖及味覺標籤。THEi講師文嘉敏解釋，電子舌裝置為味覺提供客觀標準，有助消費者了解產品狀況，如甜味、酸味及苦味等，藉此了解產品的性價比；同時會收集大數據，令供應商了解本港市民口味，以提升產品質素。她表示，團隊曾為業界分析紅酒、茶包、月餅的味道，並希望將技術落地應用及普及化，推動本地食品發展。

以紅酒為例，文嘉敏認為由品酒師進行試味，會因心情、主觀感受而影響結果，相反電子舌裝置能客觀分析樣本中的味道差異，並引述檢測結果指，發現某品牌玫瑰酒的味道較紅酒強烈，有別於日常主觀印象，顏色較深的酒味道會較濃烈。有見及此，她期望於下一階段引入電子鼻，檢測食品中的氣味、揮發性化學物質，將氣味標準化、食品感官及味覺檢測更全面；並為不同患者提供訓練，協助恢復嗅覺。

▲ THEi講師文嘉敏稱，自家研發的無酒精啤酒《無傷乾》較能維持啤酒的風味及口感，又不會對人體肝臟造成負荷。（曾耀輝攝）

另外，THEi團隊藉電子舌裝置分析數據、不斷改良配方，研發出無酒精啤酒《無傷乾》。文嘉敏表示，該啤酒採用海外引入的酵母「LA-01」菌種釀製，酒精濃度僅0.2%，並有別於市面上的無酒精啤酒採用普通酵母釀製，藉加熱至高溫以去除酒精，因此較能維持啤酒的風味及口感，又不會對人體肝臟造成負荷；配方亦採用菊花釀造，有清熱排毒功效。

文嘉敏更指，產品屬香港製造，形容為有「香港基因」、別具生命，希望吸引本身喜愛飲酒、不善飲酒、或是酒精敏感人士，為他們提供較為健康的新選擇。她更形容是次為「將科研商品化的成果」，能夠為市民提供概念，了解到與科研的距離；另冀與企業合作，將產品批量生產，推出市場。

▲ Haofood總經理郭衍輝表示，藉回收花生油渣，再以擠壓技術及配方製造植物雞肉較環保，排放較少溫室氣體。（曾耀輝攝）

另外，好福食品科技公司（Haofood）研發出以花生蛋白製造的植物雞肉。Haofood總經理郭衍輝表示，藉回收花生油渣，再以擠壓技術及配方製造植物雞肉較環保，排放較少溫室氣體。他亦指，選擇花生為原料的植物雞肉含豐富蛋白質及膳食纖維，減低便秘機會；亦較一般雞肉的脂肪含量、熱量少，較為健康。他更宣布，公司將於年內與本港餐廳展開合作，推出雞肉薄餅捲（Chicken Wrap），為市民提供多一個選擇。

香港貿發局今年將「美食博覽貿易館」改名為「美食商貿博覽」，將展館升級至博覽級別，匯聚各地餐飲進口商、批發商、零售商、餐廳等，並提供一站式的專業商貿平台，進一步加強貿易採購元素、商貿交流機會，協助企業開拓商機及建立聯繫。

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記者：梁凱婷