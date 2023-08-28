銀屑病關節炎反覆如天氣？找對治療方向 有效控制病情

關節痛經常被視為都市病，坊間慣常與退化、損傷，甚至天氣轉變等拉上關係。其實關節腫痛發炎有多種成因，俗稱「牛皮癬」的銀屑病，不但會令皮膚變厚變硬及出現皮屑，當中三分一患者更可能惡化成銀屑病關節炎。風濕病科專科醫生陳柏滔提醒關節痛患者，若腫痛持續一個月以上，應及早檢查，「有早期患者以為自己扭傷、勞損，錯過治療時間，延至後期關節已變形。」銀屑病關節炎不會自行痊癒，需要靠藥物治療，除了傳統的抗風濕藥，標靶藥及生物製劑均有效控制病情，提升生活質素。

▲ 風濕病科專科醫生陳柏滔指銀屑病關節炎的主因是免疫系統失衡，導致錯誤攻擊皮膚和關節。

銀屑病歸類為風濕科，源於免疫系統錯誤攻擊皮膚，令皮膚生長周期過快，引致發炎並製造出大量死皮，當中有部分患者的免疫細胞同時攻擊關節，形成銀屑病關節炎。銀屑病主要成因是遺傳，如加上煙酒、壓力、缺乏維他命D等會加重症狀，部分患者感染新冠病毒後激發免疫系統，亦可能導致銀屑病復發，常見的發病年齡為35至45歲。

診斷過程易被誤導

各種關節炎症狀相近，銀屑病關節炎早期容易被誤診，陳醫生建議留意發病時間，「慢性關節炎界定為病徵出現六星期或以上，如病人向普通科求醫，治療四、五星期後仍未改善，可考慮轉介到風濕科。」常見的風濕科疾病包含多種慢性關節炎，若銀屑病患者的皮膚沒有明顯症狀，陳醫生不諱言診斷過程「考功夫」，「主要通過驗血來確認，如患者的抗環瓜氨酸抗體（anti-CCP）多呈陰性；其次可觀察甲牀有否凹陷、分離或增厚，部分患者的肌筋腱連接點也會發炎。」此外，各大小關節、脊椎、眼睛、腸胃等都可能受影響，嚴重者骨骼會被侵蝕或出現增生。

遇上棘手個案，臨牀診斷需要抽絲剝繭。兩年前，一位年約四十歲的女秘書手指關節發炎，照X光後發現骨質增生，多位醫生均認定為退化性關節炎，惟治療多時未見好轉，後來經一位家庭醫生介紹認識陳醫生。「雖然秘書需要經常打字，但四十歲出現退化實在少見，於是我安排病人照磁力共振，發覺滑膜和骨髓嚴重發炎，後來仔細問診，原來病人以為自己有少許濕疹，其實是銀屑病，只是病徵輕微，一直不以為然。」

三大治療方案

確診後要對症下藥，皮膚問題一般會處方鈣泊三醇及類固醇藥膏，若效果不理想，或免疫系統已攻擊關節，便要採取進階方案，當中分為傳統藥物，以及進階級的生物製劑和口服標靶藥。

1. 傳統藥物：甲氨蝶呤是傳統抗風濕藥，有助大範圍控制免疫系統，對皮膚成效不顯著，也有脫髮、生痱滋、腸胃不適等副作用。

2. 生物製劑：銀屑病成因是免疫系統製造過多發炎因子，如腫瘤壞死因子、白介素-17、白介素23等，生物製劑是一種蛋白劑，注射入身體後會中和發炎因子，令其無法影響皮膚或關節。

3. 口服標靶藥：發炎因子要經細胞「通道」進入細胞核，再轉化為發炎訊號，口服標靶藥能抑制細胞內的JAK激酶，預早阻截細胞演變成發炎訊號。

▲ 陳醫生表示生物製劑和口服標靶藥有效迅速控制病情，減少發炎徵狀，避免關節變形。

傳統藥物的優勢是價錢大眾化，相比之下，生物製劑及口服標靶藥價錢高昂，但能快速控制病情，對皮膚和關節成效俱佳，而且副作用少。陳醫生表示：「生物製劑每一星期至十二星期打一針，有時病人外遊出差，攜帶冷藏針藥相當不便，加上針效時間長，如中途需要做手術， 要根據針藥進程，有可能停藥數星期至數個月後才能進行 。口服標靶藥每日服一粒，好處是方便攜帶，藥效能夠在短時間內清除。用藥前我們會先向病人解釋各種藥的優點和缺點。」

新藥快速控制病情

以上述女秘書為例，確診後曾試用傳統藥物，但反應欠佳，幸好其公司提供周全醫療保障，後來轉用口服標靶藥，效果理想，一直有效控制病情。事實上，不少病人擔心醫藥費過高，陳醫生認為慢性病病人需要跟醫生建立長期關係，坦誠溝通非常重要，「當病情活躍時，可以先用生物製劑或標靶藥控制，最重要是保護關節免受破壞，當情況穩定後大可轉回傳統藥，以便控制成本。」

▲ 銀屑病關節炎不能靠單一測試確診，除進行X光檢查外，亦要配合多項診斷指標。

過往曾有病人豪言擲三十萬元「醫斷尾」，陳醫生坦言辦不到，「風濕科的病因跟風和濕無關，但病徵似天氣變化不定，時陰時晴，雖不能完全斷尾，但在新的醫藥工具輔助下，一定會慢慢好轉。」以往未有新藥前，大約兩至三成病人未能控制病情，只能無奈忍受，導致關節永久破壞，嚴重影響日常生活。現時生物製劑及口服標靶藥的療效快速顯著，患者最重要是保持健康穩定的日常生活，正面心態是最佳良藥。

（特約）