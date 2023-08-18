【夫妻關係】加班至深夜靚女同事求搭順風車 人夫1理由拒載獲讚

▲ 有人妻上網發文讚揚老公拒絕女同事搭順風車的要求。

如果個個老公都識得「拒絕」不必要的要求，給予對方安全感，夫妻關係一定情比金堅！台灣一名人妻於討論區發文，開心share老公「拒載」靚女同事，她表示日前任職主管的老公，加班到深夜，有女同事因為車子拋錨又下大雨問他能不能載她，老公思考三秒後馬上拒絕！人妻誇讚老公的做法，並強調，「很多婚姻外遇都是一開始幫忙覺得沒什麼，但互動甚至幫忙後產生了許多不必要的情感。」

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該台灣人妻於Dcard討論區，以「正妹女同事，你載嗎？」為題發文，她指日前老公加班到深夜12點，有位皮膚白皙還不錯看的女同事，因為車子拋錨又下大雨，問他能不能載她，老公思考三秒後，馬上拒絕女同事，更推給A同事，老公向人妻備案，

我怕妳罵我！想一想還是不要惹麻煩。

人妻續指，當一般人遇到帥哥跟正妹同事請求坐順風車， 她相信當時內心會想載機率滿高的，就算不是帥哥或正妹，單純同事也會覺得順手幫忙沒關係，雖然老公猶豫片刻，但最終還是拒絕了，人妻贊賞老公的做法，「我至少還是給他一個鼓掌」」。

人妻強調很多婚姻外遇，都是一開始幫忙覺得沒什麼，但互動甚至幫忙後，容易產生了許多不必要的情感，甚至也會日久生情，令夫妻關係容易變質！她想藉發文誇讚老公的做法，以及還跟她說這件事，

他聽到當下非常開心，我誇獎他，他非常雀躍、驕傲的開車！

貼文一出，不少網民認為人夫想得到老婆的讚賞，「我覺得妳老公應該是有邀功、想討妳的讚賞的意思才特意說給妳聽的」、「特別跟另一半講，就像小朋友做一件好事，想要父母鼓勵而已。」、「我拒絕其他男同事的示好，回家也會跟老公邀功，一方面也給老公安全感」，另外有網民認為該女同事別有用心，「都出社會了，這女的還不會自己叫車，根本有居心，各位已婚男士多保重」。人妻也聽從網民建議，並已跟老公說好，再遇這種情況可以著對方「叫車」，老公亦同意這想法。

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責任編輯：王明芳