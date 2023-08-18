【免費機票】港航8.21將派8,500張免費機票　航點包括東京沖繩台北等

▲ 香港航空將於8月21日，開展第三輪免費派機票活動。

機管局「飛遇世界鉅賞」持續，香港航空將於8月21日，開展第三輪免費派機票活動，送出8,500張$0來回機票。航點包括東京成田、台北、褔岡、沖繩、北京首都、上海浦東、海口。

活動頁面將於8月21日早上0時開放，屆時將可以看到活動資訊，包括目的地、規則及參加方法，市民可以0元的優惠價格購買從香港出發的來回機票（包含20公斤寄艙行李），但所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款。

▲ （Hong Kong Airlines 香港航空）

機票以先到先得形式送出。當飛機圖標顯示售罄，市民便需考慮其他目的地。選擇行程日期及航班時，有機會未能選擇某些日子，港航鼓勵市民可再慢慢嘗試選取不同日子，但需留意部分日子並無機票提供，及逗留期限須介乎2至7日之間。

每位年滿12歲的合資格人士只可於同一輪活動贏取1張機票，並需輸入正確個人資料，否則有可能失去兌換資格。

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記者：黃穎津