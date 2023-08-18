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【自然系女子日本旅行】暉哥獻出玉腿做美白實驗　雅涵晒素顏做泡泡Spa

娛樂 17:47 2023/08/18

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》本周繼續由林映暉（暉哥）及嘉賓「樂天女孩」張雅涵當主持。在昨晚（8月17日）播出的《自然系女子日本旅行》，暉哥和雅涵去到多啦A夢故鄉高岡市遊玩。

兩位靚女率先乘搭多啦A夢主題電車，去到高岡童話之森與1比1的多啦A夢公仔打卡，大晒童真。

此外，二人還到訪了主題Café，更齊齊Sailormoon上身賣萌晒絕招；之後再到富山市家族公園親親小動物。

【自然系女子日本旅行】林映暉網上人氣急升　暉哥力壓林莎張雅涵成宅男女神【多圖】

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雅涵暉哥齊餵大灰狼

該動物園人氣冠軍的動物是紅浣熊，人氣第二竟是大灰狼，雅涵和暉哥齊齊餵大灰狼吃東西，雅涵笑言：「牠們其實蠻可愛的！」傻大姐暉哥則搞笑地扮狼叫，可惜慘遭大灰狼無視。

最後一站，兩人齊歎泡泡Spa，暉哥獻出玉腿做實驗，結果做完泡泡按摩的左腳、真的比右腳白了一大截。至於雅涵則會大晒素顏體驗臉肩泡泡按摩，被泡泡包圍的雅涵笑言：「好像洗澡時被人按摩一樣！」

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暗示《自然系》系列陸續有來？

下周《自然系女子日本旅行》嘉賓輪到「啦啦隊女神」林襄登場，愛錫粉絲的襄襄為答謝大家支持，聯同暉哥大派福利，送出親手撰寫的明信片及簽名即影即有照片。

而因為拍《自然系》成為好友的襄襄和暉哥，還交換明信片互訴心聲。

雖然襄襄手誤將暉哥寫成輝哥，但明信片文末不但搞笑的作出更正，更指很開心有緣與暉哥合作《自然系》，並謂期待將來可以再去更多國家拍攝。

最新影片推介：COLLAR專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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