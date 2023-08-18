【無牌行醫】美容中心負責人涉無牌醫癌病人　家屬指被告稱病人放棄自己

▲ 被告趙淑儀否認3罪今於區域法院續審。資料圖片

63歲美容中心負責人涉收取約300萬元向3名癌症病人稱以磁療及「多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」等作治療，並勸喻病人不要服藥，其中兩人最後離世。涉案負責人早前否認3項未經註冊而從事內科執業罪，案件今（18日）於區域法院續審。其中1名離世病者女兒作供時一度哭泣稱，被告在其父病情惡化後指其父是自己放棄自己；另1名事主妻子供稱，被告先稱可免費治療其丈夫，及後改口稱其丈夫要「肉赤」才會更認真接受治療，遂要求收取治療費用。

被告趙淑儀（63歲），否認3項未經註冊而從事內科執業罪，控罪指她於2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣娉婷國際有限公司（下稱娉婷），並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下從事內科執業。

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事主陶寶富患胰臟癌後離世，女兒陶麗詩續作供稱，父親於2015年1月至2月曾兩度進行電子針灸測試（EAV），被告指陶父的指數有好轉，有信心可以醫治他。陶麗詩指，父親於同年3月情況轉差，出現水腫及體重下降，需使用輪椅。

陶麗詩續指，父親與被告於4月10日最後1次見面，當時父親曾驗血及進行心靈治療，被告曾指陶父是自己放棄自己，陶詩麗說罷後一度哭泣，法官問及是否需要紙巾時，陶詩麗指「唔洗，我應承自己唔可以喊」，並續供稱她當時亦得知父親「就嚟唔得」，但仍聽到被告稱父親是自己放棄自己，令她感到很難受。

陶麗詩續指，父親最終於同月16日離世，由於父親未完成治療便離世，陶麗詩遂與被告商討退款事宜，被告起初答應退款，但要求陶麗詩簽署保密協議，惟被告於同年6月稱徵詢法律意見後，認為上述做法不恰當。

另1名事主徐劍雄妻子林錦梅作供稱，徐於2016年2月死於肝癌，終年63歲。林指，徐於2014年因肝癌進行手術，惟於同年年底再度復發，翌年醫生建議徐進行化療及服用標靶藥。

林又指，她與徐均是獅子會會員，被告則是時任獅子會會長，3人因而認識。及至2015年約9月，被告致電徐稱得悉他患癌，可免費治療。於是林、徐兩人到娉婷與被告會面，林供稱，被告當時自稱是自然療法醫生，但香港不承認自然療法，被告又自稱曾患淋巴癌，利用自然療法治癒，保證於半年內治癒徐。

林續指，惟被告隨後稱需要收取治療費用，因為徐支付費用後會「肉赤」，才會更認真接受治療，徐遂支付了70多萬元。林又指，早前與娉婷簽訂的合約列明，徐於治療期間不可服藥及向西醫求診，故徐接受治療後亦遵從合約。

林指，徐於2015年12月中起出現水腫，於娉婷治療後亦沒有好轉，林曾勸徐向醫生求診，惟徐並不願意。林向娉婷職員講述徐的情況，被告之後向徐提供價值120元的藥膏。徐最終到伊利沙伯醫院住院約14天，出院後再度接受被告治療。

聆訊下周一（21日）續。

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記者：梁錦麟