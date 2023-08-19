【瘦身男女】300磅夫妻約定齊減肥　老公瘦身成功老婆1個原因嬲爆鬧離婚

▲ 一對美國夫妻約定減肥，老公瘦身成功老婆卻嬲爆鬧離婚。（iStock圖片）

愛情是一種動力，很多情侶或夫妻都會訂立共同目標，大家一起實踐，美國有對現實版「瘦身男女」，這對夫妻個人體重均超過300磅，由於身形龐大，為生活帶來諸多不便，於是相約齊齊減肥，希望彼此成為對方瘦身的動力來源。後來丈夫努力不懈減磅，4個月已瘦了40多磅，惟妻子卻半途而癈，更老羞成怒，以短訊單方面向老公提出離婚，指減肥後的丈夫長得越來越像過去霸凌自己的人，嚇得丈夫在網上發文向網民求救。

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根據《鏡報》報道，31歲男子和妻子結婚12年，由於經常吃外賣，加上不愛運動，令他們體重飆升，兩個都變成大胖子，丈夫在文中提到，由於身形太胖，不想動也難動，結果造成生活上很多不便︰「我們體重都接近300磅，每天的運動，就只是從車上走到辦公室的幾步路，又不會度假、不會散步，差不多一日三餐都吃外賣，每天痛苦地過日子，連性生活基本上也沒有了。」

男子決定做出改變，相約妻子一齊執行減肥計畫，「開始時我會每天散步，也下載了一個卡路里計算的應用程式，確保自己不會攝取超過每天的卡路里限制，慢慢我的體重逐漸減輕，但妻子只去了健身房一星期就放棄了。」

丈夫瘦身成功遭妻子敵視

男子說他平均每個月減10磅，4個月後身形已明顯瘦下來，但妻子眼見丈夫瘦身成功，情緒卻變得很過敏︰「她開始對我有強烈的敵意，又說我睡覺打鼻鼾，要我睡客房，平時只用簡訊跟我交流，她甚至在Facebook發文針對我，內容如『改變你的是世界而不是身體』。」丈夫指與妻子的關係日漸疏離，幾乎只是點餐才有交流。

男子更指近日收到妻子傳送的短訊，痛斥他減肥成功對她影響很大，妻子更向他提出離婚︰「很抱歉這樣對你，但我對你減肥後的身體和新態度都不感興趣，我從沒想過你會讓我想起那些霸凌我的人，但你現在就是這樣，周一我會聯繫離婚律師。」男子感到震驚，更在網上發文尋求網友意見，問怎樣挽回妻子。

有指這篇帖文是2017年曝光的，只是有人將文章再翻炒瘋傳，但一樣引來不少網民留言，大部份網友都叫他與妻子分手︰「婚姻不能只靠1個人爭取，需要2個人努力。既然她不肯，那就代表這段婚姻是時候結束了」、「更重要的問題是，你們的關係值得挽救嗎？答案是否定的」、「如果她選擇透過簡訊結束這段12年的感情，那麼她真的很不尊重你」及「很遺憾你的婚姻要結束了，但你一點問題都沒有」。

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責任編輯：王明芳