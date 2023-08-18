【死因研訊】八旬婦維園1.2米池遇溺　閉路電視拍到死者漂浮救生員稱當值時沒看見

▲ 法醫李毓樺出庭作供。陳曉欣攝

八旬婦2018年在維園游泳池游早水時，疑在水深1.2米的泳池遇溺亡，事發時有16名救生員當值，死因研訊今（18日）續。庭上播放泳池閉路電視片段顯示，有物體在水面漂浮，惟事發時在更台的救生員供稱看不見。另外，法醫指死者非死於急性疾病，判斷死者死於溺斃。

死者何桂珍（終年87歲），2018年8月17日在維多利亞公園泳池游泳時遇溺，送往律敦治醫院後不治。

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救生員黎錦華供稱，當日早上6時半至7時在泳池的更台當值，當時約有40至50人游泳。黎於6時55分肚痛，於同事接更後往洗手間。黎供稱，當值時留意不到有泳客漂浮，庭上播放一段泳池的閉路電視片段，死因研訊主任指水面有物體漂浮，問及黎有否看見，黎稱沒有。

另一名巡池邊的救生員張贊強供稱，當日早上6時半巡池，15分鐘後在沒知會上司下到十字站點算物資，沒印象有沒有同事頂替自己。及至7時張聽到鐘聲，遂攜裝備前往協助。張指，他在十字站時可望出泳池，望到泳池的「右上角一半」。

律敦治醫院急症室醫生張肇昌供稱，死者於7時21分被送抵急症室，檢查時已沒有脈膊，7時44分宣告死亡。法醫李毓樺指，死者身高154厘米，重69公斤，體形肥胖。死者的肺部腫脹充血，呼吸道及胸腔有血水，死者非死於急性疾病，李判斷死者死於溺斃。

聆訊下周一（21日）續，料康文署及家屬將作出陳詞，死因裁判官定於下周三(23日)裁決。

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記者：陳曉欣