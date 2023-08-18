【飛機失事】馬來西亞飛機墜毀奪10命　的士司機出事前向兒送照片成永別留念

▲ 的士司機被失事飛機砸中死亡，兩周前才向兒子送獨照留念。

馬來西亞昨日（17日）發生一宗小型飛機墜毀事故，機上8人全部罹難，而且由於飛機於高速公路上墜毀，當場砸死一名的士司機和一名電單車司機，整宗事故造成至少10人死亡。而事發兩周前，罹難的的士司機給予兒子兩張照片，著他保留作紀念，沒想到這竟是永別的跡象。

事發於17日，出事的小型飛機是從當地的度假勝地蘭卡威起飛，原訂於下午2時49分降落在梳邦機場，不料飛機在機場附近發生意外，墜毀於離吉隆坡約半小時車程的莎阿南。

從網上流傳民眾拍攝的事故影片及照片可見，飛機撞落高速公路後立即爆炸，現場冒出巨大濃煙，竄升形成蘑菇雲，機身殘骸散落一地，包括機輪、殘骸、飛機頭等都被炸飛滿目蒼夷。失事飛機當時共載有8人，包括6名乘客及2名飛機師和機組人員，部分人遺體已被燒成焦屍。另外，飛機墜落時砸中兩人，分別是的士司機和電單車司機。

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的士司機的16歲兒子莫哈末沙魯憶起，父親兩周前突然在車內給他兩張一模一樣的照片，著他保留下來作紀念。當時他43歲的母親及9歲妹妹都在，但他從沒想過，父親此舉是要離開他們的跡象。莫哈末沙魯又指，他昨早準備駕電單車返學時，還見到父親在檢查汽車引擎，兩父子沒有說一句話。

然而，在出事前一晚，父親卻一直找他吃飯聊天，

我們通常很少聊天，除了有重要的事情才會說。

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莫哈末沙魯透露，父親最後一次給母親致電是在昨日下午2時15分，當時父親正在餐廳吃飯休息，並指他接完下一位客人後就會提早回家，沒想到最後卻收到警方致電告知噩耗。莫哈末沙魯表示，父親是一位充滿愛心的人，他的離開讓家人震驚不已，但他們需要遵從上天的安排。

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責任編輯：王明芳