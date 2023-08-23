中電工程團隊備戰颱風 專業盡責確保供電穩定

在全球暖化的影響下，極端天氣事件變得愈趨頻繁。踏入風季，接連有多個颱風逼近或威脅本港。不少打工仔可能關心有沒有「風假」，但對於中電工程團隊成員陳少津和劉家樂來說，惡劣天氣卻為他們的工作帶來不少挑戰。

陳少津從學徒時期便加入中電，雖然年紀輕輕，他已是獨當一面的工程技術員，現時是中電緊急服務隊的二級資深技術員，負責服務新界北區的客戶。為確保供電穩定，陳少津和團隊早已為風季加緊準備。「新界地區較多架空電纜和戶外供電線路，容易受惡劣天氣影響。在颱風來臨之前，我們會加強檢查戶外設備的狀況，採取保護措施，並且提前準備充足的維修物資及工具，以備不時之需。」他表示，近年公司採用無人機技術檢查輸電塔及架空電纜，令同事的日常巡查工作更加高效，他自己亦學習了基礎修樹技巧，處理干擾架空電纜的樹木。

▲ 陳少津（左）和隊員在颱風前加強巡查戶外供電設施，確保電力供應穩定。

風季前做足準備 風中隨時候命

颱風吹襲或逼近香港期間，陳少津和隊友駐守不同地區候命，盡快處理客戶的查詢或報告的供電問題。被問及最難忘的事情，他憶起一次打風前夕的晚上，接到一位獨居於打鼓嶺的婆婆報告家中停電，她顯得非常擔心，並且不停催促他前來幫忙檢查。陳少津趕到婆婆家後，發現原來是屋內的雪櫃發生故障，導致室內漏電斷路器跳閘。儘管完成檢查後就可以離開，但他明白婆婆的焦慮，遂主動幫忙隔離故障的電路，使屋內即時回復光明。「她握住我雙手，稱讚我是該區的英雄，令我十分不好意思！」他的舉手之勞讓婆婆能夠在颱風來臨前恢復電力，安心在家避風。

陳少津續說，頻繁的極端天氣為前線工作增加不少壓力，所幸當值期間未曾遇上嚴重的電力事故，他認為全賴工程團隊所有成員日常維護及颱風前的妥善準備，使電力系統在風暴下仍能維持高度可靠。

趕在風前登島守護離島居民

由於地勢原故，離島區特別是坪洲、長洲、喜靈洲等島嶼的風勢比其他地方強勁，亦可能出現水浸風險。」中電二級技術主任劉家樂表示，當颱風訊號發出時，他和團隊會根據天文台的預測數據，預計各個變電站的水浸風險，為受水浸威脅的變電站加裝防水閘等防禦設施，並且調配人手以應對突發事件。他解釋道︰「當八號風球懸掛時，前往離島的公共交通或會停止服務，我們的團隊會提前到達島上不同地點候命，甚至需要留宿，以便能盡快抵達及處理客戶報告的事故。」

劉家樂日常負責離島區電網維護工作和電力改善工程的規劃。他認為未雨綢繆對於減輕前線隊友的壓力十分重要。「我們早在冬季已經開始計劃和安排電力改善工程，以加強供電系統抵禦強颱風和惡劣天氣的能力。」他形容，備戰颱風就像球賽一樣，強調團隊合作，前線隊員與後勤支援齊心協力，減低颱風帶來的影響，確保本港供電穩定。

▲ 劉家樂（左後）指颱風過後團隊仍忙於安排檢查電力設備，盡快修復損毀的設施。

緊守崗位 風雨不休聆聽客戶需要

在颱風下仍繼續緊守崗位的「無名英雄」，還有在中電24小時緊急服務熱線中心工作的前線人員，風雨不休接聽客戶來電查詢。在熱線中心工作逾20年的中電客戶關係經理唐家健，經歷過大大小小的「風更」。他說每年風季前，公司會安排模擬訓練，讓各部門演習颱風下的應變措施，未雨綢繆。

每當風暴來襲，中電熱線中心的主管就會視乎風暴發展，預早編排「風更」及調動額外人手當值。唐家健指，隨着科技進步和疫情過後，現時可安排部分前線人員遙距處理客戶查詢，「這樣可以迅速回應客戶需要，亦可靈活調配人手，提高團隊的機動性及應變能力。」

風暴前夕，熱線中心的當值人員要時刻留意風暴資訊，掌握各區供電情況的最新動向。唐家健坦言，最難忘是2018年超強颱風「山竹」襲港，不少偏遠鄉村的供電設施被塌樹壓毀，「當時熱線中心的電話響個不停，客戶查詢接踵而來，面對來電數量和通話時間瞬間急增，同事們都沉着應戰，盡力克服挑戰。」

▲ 中電緊急服務熱線中心的前線人員在颱風下緊守崗位，風雨無間處理客戶查詢。

智能電錶家庭 即時掌握供電消息

團隊風雨無間為客戶服務，中電除了安排專車點對點接載員工出勤，確保安全外，唐家健指，熱線中心亦特設「補給站」，放有杯麵、乾糧、罐頭等，為颱風下通宵當值的人員補給能量。他又憶述，「補給站」在「山竹」期間試過一日清倉，因為熱線中心人員當值逾十多個小時，加上十號風球，當值人員下班後難以回家，需留在公司的休息室避風，所以「補給站」亦是重要的後援之一。

為了縮短偏遠地區的復電時間，中電在2019年的風季前，優先為容易受颱風影響的偏遠鄉村更換智能電錶，以便盡早得悉及確認電力受干擾位置，盡快安排工程人員進行搶修。現時已接駁智能電錶的家庭，可透過中電手機App、短訊或電郵，接收供電網絡異常通知，例如因惡劣天氣影響供電，以及獲取最新的供電消息。

(特約)