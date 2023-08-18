【癌症殺手】女星乳房腫瘤復發長至7cm　需切除雙乳化療疑服藥輕生獲救

▲ 女星乳房腫瘤復發長至7cm，需切除雙乳化療，疑服藥輕生獲救。

胸部摸到腫塊不一定是乳癌！台灣資深女星王小芬近年淡出演藝圈，去年她摸到乳房有硬塊，被傳言是乳癌，並進行了第一次手術局部切除。未料，今年腫瘤再次復發，需要全乳切除，更疑因此服藥輕生，所幸最終被救回。

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綜合台媒報道，王小芬曾透露自己有癌症家族病史，她於去年患上子宮頸原位癌，其後發現左邊乳房摸到硬塊，且生長速度非常快，很快長至6、7厘米。因此，去年5月醫生為她進行了第一次局部切除。

沒想到，今年腫瘤再次復發，需要切除全乳，且之後要接受化學治療。8月3日，她突然在Facebook個人專頁發文表示「Over」、「吃了50顆怎麼還不會死」，傳出她疑似服藥輕生的消息，所幸最後獲救。不過，王小芬其後發文否認自殺，稱是因為難忍病痛而服藥。

對不起嚇到大家，我沒有自殺，只是很痛，想睡又痛到無法睡著。

有媒體傳出，王小芬患的是「巨大乳癌」，不過台灣外科醫生江坤俊在YouTube頻道《健康2.0》中指出，王小芬所患的並非乳癌，而是葉狀肉瘤。

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江坤俊醫生表示，葉狀肉瘤分為良性、中間型和惡性，而惡性葉狀肉瘤又分為有轉移或沒轉移。乳癌一般會摸到乳房有硬塊，同時亦要檢查腋下淋巴結；但葉狀肉瘤並不會跑到腋下淋巴結，而是透過血路轉移，較常轉移至肺部和骨頭。

他續指，乳癌的發生率大概是萬分之8，而惡性葉狀肉瘤發生率大概是百萬分之2.5，發生率比乳癌低很多，常好發於約40至45歲的女性。

江醫生强調，一般乳癌檢查時，摸到自己胸部有一個硬邦邦、不規則，且不會動的硬塊，就是乳癌。而葉狀肉瘤不是乳癌，亦和乳癌沒有關係。葉狀肉瘤摸起來很像纖維腺瘤，在超音波下也非常像，可能會判斷為纖維腺瘤，且摸到的腫塊一樣會滾來滾去，但葉狀肉瘤有一個特色就是「長得快」。

他建議，一般的纖維腺瘤生長速度不會這麼快，但當臨床上懷疑是纖維腺瘤時，最好還是要追蹤，因為葉狀肉瘤可能在3至6個月體積就長到2至3倍，此時一定要趕快切除，否則長到7、8厘米大小，可能就要全乳切除。

他還提到，葉狀肉瘤很容易復發，但大部分是局部復發，不論它是良性、中間型或惡性，唯一解決方法是手術切除。如果是良性，手術切除後還要定期複診檢查；如果是中間型或惡性，就需要在局部切後手術後，進行放射性治療。

乳癌初期大多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

本港臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾受訪，指出12個可能出現的乳房病變情形︰

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責任編輯：羅嘉欣