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【預防流感】轉季抗流感增强抵抗力　中醫推薦2款湯水補肺健脾

保健美顏 18:07 2023/08/18

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

轉季抗流感增强抵抗力，中醫推薦2款湯水補肺健脾。

立秋後意味夏天陽氣漸衰，陰氣漸盛，迎來轉季天氣；加上流感高峰期，若不想經常打噴嚏、流鼻水，甚至出現更多傷風問題，影響日常生活，就要及早為身體打底！註冊中醫師彭子芯為大家推薦2款湯水，有助抗流感、增强身體抵抗力。

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【活得健康啲】揀錯返學鞋恐致發炎拇指外翻　骨科醫生分享揀鞋要訣拆解迷思

彭醫師推薦的2款湯水，功效滋肺潤喉、補肺健脾，能增強抵抗力，非常適合作為家中常備的防流感食療。

1. 百合玉竹潤肺湯

功效：滋肺潤喉

宜：容易口乾舌燥、喉嚨痛、口渴等肺陰不足人士

忌：痰多、大便不成形、感冒發作人士

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2. 黨參益肺補氣湯

功效：補肺健脾，增強抵抗力

宜：容易傷風、疲累乏力、鼻敏感、出汗、腹瀉等肺脾氣虛人士

忌：容易喉嚨痛、口舌生瘡、便秘等陰虛或燥熱人士

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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