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Pandora聯乘麗英開網上騷　新歌獲兩台冠為演唱會添信心

娛樂 18:15 2023/08/18

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

Pandora聯乘麗英同台演出。

樂隊Pandora 樂隊《安全距離》登上「903專業推介」及 「Chill Club推介榜」冠軍位置，為他們 10月推出的專輯打下強心針外，最近更邀請小薯茄成員麗英一同合作聯乘演出網上音樂會，宣傳各自的新歌同時，亦為各自將會舉行的演唱會造勢。

Pandora三位成員 Tony、Anakin 及 Michael 解釋，所以會邀請麗英合作，全因為有次到小薯茄錄影「雪櫃冷笑話」而認識，聊天時發現大家都喜歡彼此的作品，因此促成合作。

互相欣賞。

麗英歌藝獲讚

拍攝期間，Pandora三位成員大讚麗英唱歌水準一流，他們說：「好開心可以同麗英合作，一直覺得麗英唱歌好正好穩定，所以知道可以合作做真係好興奮。」

至於揀《安全距離》這首歌，他們說：「因為之前麗英說好鍾意《安全距離》，首先好多謝佢，好自然就揀呢首歌；至於《惡作劇完成》，就係我哋自己傾揀麗英邊首歌改編時，覺得這首歌好甜蜜，聯想到改編後會好好玩，好啱一齊演繹。」

為演唱會打強心針

樂隊的作品《安全距離》首獲兩台冠軍位置，為10月推出的專輯及10月29日舉行的演唱會打了強心針。

他們說：「可以攞到兩台冠軍，真係開心到癲咗，既興奮又緊張，因為從來未試過獲兩台冠。仲記得《903專業推介》數榜時，一聽攞冠軍，腦袋一片空白，個人呆咗但內心好激動，唔知點形容嘅興奮。」

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