【零碳餐廳】郭富城任麥當勞環保大使　為愛女講故事享受親子時光

香港麥當勞一直積極全力推動綠色餐飲體驗 ，將太和餐廳搖身一變成全港首間 LEED 零碳認證餐廳，創下飲食業先河。而餐廳更邀請了郭富城擔任環保大使，推廣綠色生活態度，他聯同深受小朋友歡迎的Pinkfong Baby Shark推出全新環保短片，宣傳開心樂園餐圖書和親子填色遊戲系列，他直言會親自為愛女講故事，共享親子時光。

城城談身教重要

作為環保大使，郭富城大談教女心得︰「父母身教十分重要，所以我一直堅持在日常生活中實踐環保。麥當勞的開心樂園餐圖書能讓家長共享親子共讀時光，增進彼此關係。上年同大女和細女閱讀過這些環保故事後，她們時常追問何時會有下一集出現。得知麥當勞與Baby Shark將合作推出新一套環保圖書，我已急不及待想陪伴女兒閱讀全新故事書，灌輸給她們更多環保觀念，同時亦享受親子時光。」

最新影片推介

郭富城表示能夠為環保教育出一分力，意義重大：「環保議題涉及的範疇十分廣泛，與我們生活息息相關，好高興再次與麥當勞合作，見證太和餐廳成為全港首間 LEED 零碳認證餐廳登場，我聯同Baby Shark拍攝了全新一輯推廣環保理念的短片，提醒大家都一齊投入綠色生活。」他鼓勵一家大細培養環保習慣，齊齊實踐綠色生活。

▲ 城城為品牌擔任環保大使，更直言會跟女兒講故事教她環保訊息。

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