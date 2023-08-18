【為母則剛】港媽為兒子奮鬥成美睫師　由住劏房變開舖月入5萬：個仔就係我嘅動力

▲ 港媽為了兒子而奮鬥。

為母則剛！育有一名兒子的年約30歲港媽，本身住在劏房，為了幫補生活做兼職上門美睫師，更帶著兒子去上班，日子有功口碑漸佳，儲落一班熟客後，經過2年時間，終於在荔枝角開舖圓夢，本身住在劏房的她，更在黃埔租了新居，讓兒子有更大的生活空間。

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港媽開設了小紅書，一方面宣傳自己的美睫生意，另一方面就紀錄自己的生活，她指自己與3歲兒子同住劏房。為了改善兒子的生活，過去1年她送完兒子返學後，就走遍全港提供上門美睫服務，然後接兒子放學，所以每日只能做一至兩單生意。在8號風球下，港媽仍然堅持開工，有時更會帶著兒子去開工，幸好獲顧客體諒。後來她認為這種奔波的生活始終難以維持，決定搬離劏房，租住黃埔一個單位做居家美睫師，幸好客人都願意到她的新居接受美睫服務，

我好感恩，遍佈港九新界嘅舊客人都願意跟住我嚟到黃埔新居。

直到半年前，生意日愈穩定，每月穩定地做80個客人，所以港媽決定開舖，最後終於與人合租一個位於荔枝角的工作室，不過她沒有因此而滿足更飛到其他地方進修，考獲專業資格後開始開班授徒，現時每月收入達5萬元。

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「個仔就係我嘅動力所在」

港媽坦言兒子就是她的動力，她曾發文指

只要一個人開竅了，生活就會一帆風順。

當時未能意會當中意思，兩年後終於明白這是源自於一種自發性，身心層面上的自律和成長；藉著自己的經歷，鼓勵且祝福其他媽媽保持初衷，終有一天幸福、成功會悄悄降臨，沒有甚麼比起行動更有價值，

任何一種技術工作，只要努力，只要堅持，只要不放棄，只要堅持學習，成就就會無聲無息來到你身邊。

引來不少正面鼓勵的留言，當中不少是美睫的客人，紛紛留言鼓勵事主，表示佩服她為了兒子刻苦耐勞，形容她是一個很優秀的媽媽，「好勵志又好佩服有好感動，加油」、「好鍾意你整嘅睫毛」。

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責任編輯：王明芳