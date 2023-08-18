【食用安全】食西瓜後飲凍啡消暑　女子突全身癱軟揭1個行為引發低血鉀

▲ 食西瓜後飲凍啡消暑，女子突全身癱軟，送院揭1個行為引發低血鉀。

炎炎夏日，不少人都會吃冰凍食物消暑，但也要小心「病從口入」。內地一名女子日前在家食西瓜後，再飲凍咖啡，即出現全身癱軟無力、手麻、腹瀉等徵狀，其後被送院才證實是低血鉀所致。

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綜合內地媒體報道，一名網民分享自己的媽媽，在8月8日買了一個大西瓜，當晚一家人吃了半顆西瓜，就把餘下的西瓜放入雪櫃。到了翌日中午，網民的媽媽把吃剩的西瓜拿出來再吃，其後又飲了半杯凍咖啡，晚上就出現全身無力、腹瀉癱軟、半隻手發麻等症狀。

其後網民的媽媽經救護車送入院緊急檢查後，才發現是「低血鉀」所致，而原因正正是由於吃了「隔夜西瓜」又飲咖啡，才導致大量鉀流失。網民引述醫生說法，西瓜隔夜食用，容易滋生細菌，因此切開後吃不完，用保鮮紙包好未嘗不是好方法，但就不建議隔夜食用。至於把西瓜從雪櫃取出再置於室溫下，也是令細菌滋生的主因之一。

網民援引醫生的說法，表示在身體缺乏鉀質而四肢無力時，應慢慢坐下或躺下，防止摔倒。而在休息時建議求救，盡快入院治療。至於在日常生活中，香蕉、葡萄、豆製品及菌菇類都是可補充鉀的食物，但就要注意不可以吃冰或吃辣。

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責任編輯：羅嘉欣