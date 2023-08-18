【施政報告】G19促從速落實資本投資者入境計劃　多議員倡降低股票交易印花稅

▲ G19議員就《施政報告》向李家超遞交倡議書。（趙居逸攝）

立法會G19議員今日會見特首李家超，就2023年《施政報告》提交多項共同倡議，包括從速落實新的「資本投資者入境計劃」，建議投資門檻為不少於3000萬港元。另有多位金融業背景的議員建議檢討及降低股票印花稅。

資本投資者入境計劃方面，G19建議，容許申請人將部分資金用作投資非住宅物業及與香港發展、建設相關的融資工具，以吸引資本投資者來港設立家族辦公室及支持香港的大型基建和發展計劃。亦建議將計劃所吸引到的資金，與「共同投資基金」、「策略性創科基金」等部分資金配對，以產生疊加效應。

金融服務界議員李惟宏表示，疫後經濟復常需時，現時適合推出激活市場的措施。就短期而然，降低股票印花稅屬即時有效。他認為，股票印花稅減得越多越好，他相信減低稅率未必會減少收入，分分鐘刺激到個市場，增加成交量。

▲ 特首李家超聽取建議。（G19供圖）

譚岳衡︰股票市場低迷至影響國際金融中心地位地步

身兼交銀國際董事長的選委界議員譚岳衡建議降低两個稅率，一是調整和降低股票交易印花稅。譚岳衡指出，香港作為國際金融中心，主體市場是股票市場，但現在市場的低迷已到了影響國際金融中心地位的地步，迫切需要採取行動。如果不能取消印花稅，可先實行單邊收費，取消買方印花稅。譚岳衡又希望港府創造條件降低本港居民買房的稅率，可考慮漸進的調整，研究可否將非永久居民置業的額外印花稅減半，同時放寬首次置業按揭成數比例、放寬換樓印花稅「先付後退」安排。

不少聲音呼籲撤銷樓市撤辣，G19召集人、建測規園界議員謝偉銓認為，撤辣應思考是否幫助到有需要的人。

▲ 立法會G19議員會見李家超特首。（G19供圖）

營造「生得愈多，交稅就愈少」風氣

人口政策方面，G19建議，政府可提供生育津貼及改革稅制，包括推出「累進式子女免稅額」，首名子女免稅額增至15萬元，第二名子女20萬元，第三名或以上增至25萬元；另加等額的新生子女免稅額，營造「生得愈多，交稅就愈少」的風氣。

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記者：趙居逸