DC首套拉丁裔超級英雄片《藍甲蟲》　假使世界原來不像你預期

DC全新超級英雄電影《藍甲蟲》（Blue Beetle）上映，也是荷里活首套以以拉丁裔為主角的超級英雄片。不過很多人覺得似藍色鐵甲奇俠加蜘蛛俠，其實藍甲蟲此美漫角色早在1939年首次在《Mystery Men Comics》第1期登場。

故事講考古學家Dan Garrett發現了一種被稱為藍甲蟲聖甲蟲的古埃及文物，然而利用其神秘力量令他獲得神奇力量成為超級英雄。

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▲ 第一代藍甲蟲

再之後，在1966年有Ted Kord第二代藍甲蟲推出。

與第一代不同的是，Ted Kord沒任何超人的能力，也沒被聖甲蟲寄生，他是依靠天才級的智力製造獨樹一格的戰服、卓越的運動技能以及各種各樣的小玩意和高科技設備來打擊犯罪。

▲ 第二代藍甲蟲

第三代藍甲蟲登場

而近年來最知名的第三代藍甲蟲是海梅維耶斯（Jaime Reyes），他於2006年首次亮相。他是名少年，偶然發現了藍甲蟲聖甲蟲而成為超級英雄。

與他的前輩不同，Jaime的力量源自融合在他脊柱上的外星聖甲蟲，他擁有一套高科技裝甲，賦予他增強的力量、飛行、能量投射和其他能力。

▲ 第三代藍甲蟲是海梅維耶斯

而今次電影就是以海梅維耶斯為主角，在改編漫畫角色時，編劇加雷思鄧內特-阿爾科塞爾（Gareth Dunnet-Alcocer）試圖將美國電影中的經典英雄起源故事，與粉絲們所期望的真正拉丁文化相結合，同時努力營造一種視覺風格，將魔幻現實主義與維耶斯一家展現的真實人類情感融為一體。

至於片中激烈的動作打鬥場面，導演安傑爾曼努爾索托（Angel Manuel Soto）和他的團隊從另一個粉絲最喜歡的來源尋求靈感：藍甲蟲在電子遊戲《超級英雄：武力對決2》（Injustice 2）中的華麗動作招數。

少年成意外成俠

導演安傑爾曼努爾索托表示：「「海梅不僅是一個令人有共鳴的人物，我認為他代表了我們在現實生活中面臨的許多情況。他是一個相信循序漸進的孩子，凡事循規蹈矩，不多管閒事。」

一如所有初投身社會的年青人一樣，當海梅循規蹈矩地學成歸來，卻發現很多事情並不似預期，導演指：「世事總會殺你一個措手不及，對於像他這樣的人來說，想大學畢業然後回來幹一番事業，原來卻不如想像中那麼容易。」

▲ 導演安傑爾曼努爾索托（左）

互相學習一同覺醒

而海梅意外成為聖甲蟲宿主，兩者之間的關係很有趣，導演指：「因為這不是他自己的意識，但他可以在腦海中聽到聖甲蟲的聲音，與之進行對話，但旁人看起來，海梅則是在對著空氣說話。」

而起初，聖甲蟲的任務是「以結果為目標」，不理手段，但海梅不是那種人，導演分析：「因此每當聖甲蟲想要大開殺戒時，海梅都會用善意阻礙聖甲蟲的使命，過程中他們之間會有很多戲謔，有時很有趣，但同時又很有啟發性。隨著故事的發展和海梅生活中發生了某些事件，聖甲蟲也向海梅學習，開始變得越來越有同情心，由一開始海梅是聖甲蟲的理性之聲，後來變成聖甲蟲是海梅的理性之聲。」

真是「假使世界原來不像你預期，才明白不要放棄，沉住愛反複的心理。」。

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