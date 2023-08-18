【國安法】歐盟年度報告批香港高度自治持續遭侵蝕　港府：強烈不滿

▲ 港府今日就歐盟執行委員會發表的所謂年度報告，表示強烈不滿和堅決反對。（資料圖片）

歐盟執行委員會在年度報告批評，香港的高度自治和基本自由持續遭到侵蝕。港府今日（18日）就歐盟執行委員會發表的所謂年度報告，和歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席發表的言論，針對香港特區維護國家安全、保障人權等方面的無理攻擊和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。

歐盟執行委員會在年度報告中表示，儘管中國有義務予以維護，但在2022年，香港的高度自治和基本自由持續遭到侵蝕。報告指，這一年也是《國安法》廣泛實施的一年，對爭取民主人士和的審判繼續加劇。

港府發言人今日表示，就有關抹黑《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》和《2022年版權（修訂）條例》成打壓網絡自由的法例的無稽言論，港府重申前者條例的唯一目的是打擊侵犯個人資料私隱的「起底」行為，個人資料私隱專員公署執法行動不偏不倚，並定期透過新聞稿向公眾簡述打撃「起底」個案，而每次拘捕行動均證據充分、有理有節，以保障個人資料私隱；至於後者條例則旨在更新香港的版權制度，加強數碼環境的版權保護，保障香港創意及科技產業的營商環境。

港府發言人強調，特區政府會堅定不移全面準確實施《港區國安法》，並進一步健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，與此同時依法保障香港市民的權利和自由，確保『一國兩制』實踐行穩致遠。港府強烈敦促歐盟認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

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責任編輯：區綽彥