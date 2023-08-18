  • 29°C
香港時間 : 2023818日 (週五) 23:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國安法】歐盟年度報告批香港高度自治持續遭侵蝕　港府：強烈不滿

政治 23:19 2023/08/18

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

港府今日就歐盟執行委員會發表的所謂年度報告，表示強烈不滿和堅決反對。（資料圖片）

歐盟執行委員會在年度報告批評，香港的高度自治和基本自由持續遭到侵蝕。港府今日（18日）就歐盟執行委員會發表的所謂年度報告，和歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席發表的言論，針對香港特區維護國家安全、保障人權等方面的無理攻擊和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。

歐盟執行委員會在年度報告中表示，儘管中國有義務予以維護，但在2022年，香港的高度自治和基本自由持續遭到侵蝕。報告指，這一年也是《國安法》廣泛實施的一年，對爭取民主人士和的審判繼續加劇。

港府發言人今日表示，就有關抹黑《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》和《2022年版權（修訂）條例》成打壓網絡自由的法例的無稽言論，港府重申前者條例的唯一目的是打擊侵犯個人資料私隱的「起底」行為，個人資料私隱專員公署執法行動不偏不倚，並定期透過新聞稿向公眾簡述打撃「起底」個案，而每次拘捕行動均證據充分、有理有節，以保障個人資料私隱；至於後者條例則旨在更新香港的版權制度，加強數碼環境的版權保護，保障香港創意及科技產業的營商環境。

港府發言人強調，特區政府會堅定不移全面準確實施《港區國安法》，並進一步健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，與此同時依法保障香港市民的權利和自由，確保『一國兩制』實踐行穩致遠。港府強烈敦促歐盟認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【濫收車資】林世雄斥「害群之馬」令的士同業蒙羞　冀引入的士司機違例記分制
18:33 2023/08/12
【濫收車資】林世雄斥「害群之馬」令的士同業蒙羞　冀引入的士司機違例記分制
【京津冀水災】政府賑災基金撥6500萬　支援9間機構為京津冀及東北地區賑災　
17:13 2023/08/14
【京津冀水災】政府賑災基金撥6500萬　支援9間機構為京津冀及東北地區賑災　
【施政報告】G19促從速落實資本投資者入境計劃　多議員倡降低股票交易印花稅
今日 18:56
【施政報告】G19促從速落實資本投資者入境計劃　多議員倡降低股票交易印花稅

你可能感興趣

【濫收車資】林世雄斥「害群之馬」令的士同業蒙羞　冀引入的士司機違例記分制
18:33 2023/08/12
【濫收車資】林世雄斥「害群之馬」令的士同業蒙羞　冀引入的士司機違例記分制
【京津冀水災】政府賑災基金撥6500萬　支援9間機構為京津冀及東北地區賑災　
17:13 2023/08/14
【京津冀水災】政府賑災基金撥6500萬　支援9間機構為京津冀及東北地區賑災　
【施政報告】G19促從速落實資本投資者入境計劃　多議員倡降低股票交易印花稅
今日 18:56
【施政報告】G19促從速落實資本投資者入境計劃　多議員倡降低股票交易印花稅
香港 歐盟 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」